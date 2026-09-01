Prop trading se přesouvá na TradingView. Co to znamená pro české obchodníky
Nejpopulárnější obchodní platforma světa se propojuje s prop tradingem. Čeští tradeři tak mohou své strategie testovat s cizím kapitálem přímo v prostředí, které důvěrně znají. Jak to funguje a pro koho je to výhodné?
Trh s prop tradingem v posledních letech výrazně zrychlil. Princip je přitom jednoduchý: místo aby obchodník riskoval vlastní úspory, dostane k dispozici kapitál poskytovatele – výměnou za to, že nejdřív projde evaluací. A právě sem míří novinka, která spojuje dva světy. TradingView prop trading od Fintokei umožní absolvovat celou výzvu přímo na platformě TradingView.
Co je prop trading a proč je o něm slyšet čím dál častěji
Prop trading (z anglického proprietary trading) stojí na myšlence, že není potřeba obchodovat vlastní peníze. Poskytovatel svěří kapitál, se kterým obchodujete podle předem daných pravidel. Nejdřív je však potřeba projítvýzvou, ve které prokážete nejen ziskovost, ale hlavně disciplínu při řízení rizika. V případě úspěchu, získáte přístup k fundovanému účtu a podíl na výsledcích.
Pro řadu lidí je to cesta, jak se k aktivnímu obchodování dostat bez toho, aby hned na startu riskovali vlastní rezervy. Není to ovšem zkratka ke snadnému výdělku. Výzvy mají jasná pravidla a projde jen ten, kdo k tradingu přistupuje seriózně a dlouhodobě.
V čem byla dosud slabina
Tradeři mají své platformy rádi a TradingView patří mezi nejpopulárnější na světě. Stojí za tím přehledné grafy, obří nabídka nástrojů a komunita milionů uživatelů, kteří si vzájemně sdílejí analýzy. Donedávna ale platilo, že kdo chtěl projít prop výzvou, musel většinou přesednout na jinou platformu. Zaběhnuté nastavení, oblíbené indikátory i vlastní šablony tím šly stranou, což obchodníka zbytečně brzdí.
Dá se obojí spojit?
Fintokei odpovídá integrací, díky které je možné absolvovat výzvu napřímo v TradingView. Propojení vzniklo ve spolupráci s brokerem Purple Trading SC a v praxi znamená, že analýzy i samotné obchody jsou v jednom prostředí, na které znáte.
Co konkrétně získáte:
- Přes 20 typů grafů a více než 100 nástrojů pro kreslení a technickou analýzu na jednom místě.
- Širokou nabídku indikátorů a nastavitelných upozornění na pohyby trhu.
- Možnost sdílet nápady a strategie s komunitou milionů traderů po celém světě.
- Kompatibilitu s účty na platformě cTrader, propojení zvládnete během několika kroků.
Komu to dává smysl
TradingView u Fintokei využijete napříč programy – od StartTraderu pro začínající obchodníky přes rychlejší SwiftTrader až po ProTrader pro zkušenější. Pokud už cTrader účet máte, není potřeba kupovat nic nového; stačí ho s TradingView propojit. Podporované jsou účty ve fázi výzvy, free trial účty i virtuálně fundované účty.
Důležité je dodat, že Fintokei je vzdělávací a evaluační společnost a obchoduje se na simulovaných účtech s reálnými tržními daty. To nic nemění na tom, že disciplína, kterou si při výzvě osvojíte, je přesně ta, kterou potřebuje každý seriózní obchodník.
Závěr: O jednu bariéru míň
Spojení oblíbené platformy a prop trading modelu odbourává jednu z posledních překážek, proč to nezkusit. Obchodník nemusí měnit zažité prostředí ani riskovat vlastní kapitál hned na začátku. Stačí, aby prokázal, že svému řemeslu rozumí. A to je v tradingu nakonec to jediné, co dlouhodobě rozhoduje.