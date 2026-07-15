Spoluvlastnictví nemovitosti: Jak dostat zablokovaný majetek do pohybu
Dědictví, rozvod, společně koupená nemovitost, takhle se v Česku každý rok dostanou tisíce lidí do spoluvlastnictví, na kterém se pak nedokáží dohodnout. Výsledkem jsou roky patové situace, zbytečné náklady a zablokovaný majetek. Přitom řešení existuje.
Každý rok proběhne v Česku přes 100 tisíc dědických řízení a rozvedou se více než dvě desítky tisíc párů. V obou případech velmi často vzniká stejná situace: jedna nemovitost najednou patří více lidem, kteří mají různé představy o tom, co s ní dál. Jeden chce prodat, druhý si ponechat, třetí v klidu čeká. A nic se nehýbe.
Podílové spoluvlastnictví nemovitosti je v Česku velmi rozšířený jev, jde o stovky tisíc nemovitostí evidovaných v katastru na více vlastníků. Problém nastane ve chvíli, kdy se spoluvlastníci přestanou shodovat. Bez shody se nemovitost prodat nedá a bez prodeje z toho majetek nejde dostat. Přitom existuje jednoduché řešení.
Roky čekání, zbytečné náklady, žádný výsledek
Tomáš koupil před lety podíl na nemovitosti jako investici. Se spoluvlastníkem se ale přestal bavit a ten nyní odmítá jakoukoliv dohodu: prodej celé nemovitosti, odkup Tomášova podílu, ani pronájem. Dům chátrá, náklady na údržbu se dělí, ale příjem žádný. Tomáš má v katastru zapsaný majetek v hodnotě několika milionů korun, a přitom s ním nemůže prakticky nic dělat.
Tento scénář se opakuje v tisících variant. Sourozenci zdědí dům po rodičích a každý chce něco jiného. Přátelé koupí chatu napůl a po čase se jejich cesty rozejdou. Výsledkem je vždy zablokovaný majetek, jehož hodnota je reálná, ale nedostupná. Mezitím rostou náklady na správu, pojistné i daně z nemovitosti.
Nejčastější chyba: myslet si, že podíl nemá hodnotu
Mnoho lidí v patové situaci rezignuje a podíl nechá ležet ladem, protože si myslí, že „čtvrtinu domu stejně nikdo nekoupí“. To je omyl. Trh s podíly na nemovitostech v Česku existuje a je aktivní. Cena podílu sice není totožná s proporcionální částí tržní ceny celé nemovitosti, ale zdaleka nejde o nulovou hodnotu. Výsledná částka bývá pro prodávající překvapením.
Druhá častá chyba je čekat na spontánní dohodu, která nikdy nepřijde, a mezitím utrácet za právníky nebo jednoduše roky odkládat vyřešení věci. Čím déle situace trvá, tím více energie, času a peněz pohltí, a výsledek bývá stejný jako na začátku.
Řešení existuje: Prodej podílu specialistům
Svůj podíl na nemovitosti můžete prodat bez souhlasu ostatních spoluvlastníků, jde o váš majetek. Prodej specializované firmě pak znamená, že přebírá veškerou komunikaci, administrativu i případná jednání s druhou stranou. Vy dostanete peníze a z celé věci vystoupíte.
Jednou z firem specializovaných přímo na výkup podílů je FairShare. Název odráží přístup firmy, transparentní jednání bez skrytých poplatků. Proces je rychlý: po kontaktu dostanete nabídku do 12 hodin, administrativa se vyřeší do jednoho dne a peníze přijdou na účet v den podpisu smlouvy. Bez osobních střetů s druhou stranou.
Před rozhodnutím se vyplatí začít zjištěním, kolik váš podíl skutečně stojí. Bezplatné ocenění podílu je nezávazné a dá vám konkrétní číslo, od kterého se dá odvíjet další rozhodování. Jak pak celý proces probíhá v praxi, popisují ve FairShare recenzích lidé, kteří se v podobné situaci ocitli.
Tomáš svůj podíl prodal. Za pár dní.
Tomáš se nakonec rozhodl nepokračovat v čekání. Podíl prodal, celý proces trval pár dní. Peníze investoval jinde, tentokrát bez spoluvlastníka. „Nejvíc mě překvapilo, že to šlo vůbec vyřešit. A jak rychle,“ říká zpětně. Jeho případ je ukázkový: situace, která se roky nehýbala, se vyřešila rychle ve chvíli, kdy přestal čekat a začal hledat aktivní cestu ven.
Spoluvlastnictví nemovitosti nemusí být slepá ulička. Klíčem je vědět, že vaše možnosti nejsou jen „čekat“ nebo „hádání se u soudu“, a že podíl, který vypadá jako bezcenný, může mít reálnou tržní hodnotu. Stačí ji zjistit.