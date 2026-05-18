Češi objevují únik z každodenní rutiny: příroda a wellness kousek od hranic
Krátké wellness pobyty v dosahu českých hranic patří mezi rostoucí cestovatelské trendy. Mühlviertel v Horním Rakousku na ně reaguje kombinací přírody, sportu a jednoho z největších saunových světů v regionu.
Rakouský Mühlviertel jen pár kilometrů od českých hranic spojuje klidnou přírodu, relax i aktivní odpočinek. Uprostřed kopcovité krajiny se nachází adults-only Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden se saunovým světem zaměřeným na hloubkovou regeneraci.
Příroda začíná doslova hned za dveřmi hotelu a místní krajina je ideální pro celodenní výlety i odpolední procházky, při kterých si člověk pročistí hlavu. Vyzkoušet lze i cyklistické trasy nebo golfové hřiště. V blízkosti se nacházejí tři osmnáctijamková hřiště, která uspokojí i náročnější hráče. K dispozici je také moderní fitness a cardio centrum.
Když je odpočinek zážitek
K největším lákadlům ve Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden patří Acquapura Nature SPA s rozsáhlým saunovým světem a zážitkovou saunou. Wellness koncept propojuje vyhřívané bazény, relaxační zóny a 2 400 m² velkou saunovou zahradu s řízenými saunovými rituály. Vedle klasických saun zde nechybí ani finská sauna, bylinná sauna, parní lázeň nebo Mühlensauna určená pro individuální saunování.
Zážitková sauna s kapacitou až pro sedmdesát hostů patří k největším hotelovým saunám svého druhu v Horním Rakousku a staví na propojení tepla, hudby, světla a aromaterapie. Saunové ceremoniály probíhají pod vedením školeného týmu i externích mistrů saunových rituálů a jejich součástí jsou světelné projekce, atmosférická hudba i práce s přírodními bio oleji. Program zahrnuje jak klidnější relaxační ceremonie, tak dynamičtější show rituály zaměřené na intenzivnější zážitek ze saunování.
Hotel mile překvapí i gastronomií a úchvatnými výhledy z každého pokoje. All-inclusive koncept nabízí kompletní servis, od bohaté snídaně přes lehký oběd až po pestrou večeři. Všechny pokrmy vycházejí z regionálních specialit a produktů od místních farmářů.
Nechte stres za hranicemi
