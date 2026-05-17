České dálnice zmoudřely, nyní se přidávají i křižovatky. Varují řidiče dřív, než se vyděsí
- Nová technologie C-ITS propojuje české dálnice s automobily v reálném čase a varuje řidiče před skrytým nebezpečím.
- Praha a další tuzemská města nasazují chytré systémy, které mají zásadně ulevit dopravě a zajistit plynulost MHD.
- Modernizace dálniční sítě má být hotová do roku 2028 a připraví tuzemskou infrastrukturu na éru vozů bez řidičů.
Varuje před nehodami, kolonami, pomalejším provozem, překážkami na vozovce, stojícími vozidly, náledím nebo před sníženou viditelností. Informuje o pracích na silnici, uzavírkách a objížďkách nebo o probíhajícím zásahu policie, hasičů či záchranářů. Tak funguje technologie C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), která propojuje silnice a dálnice s automobily, automobily mezi sebou i s centrálními systémy.
Data sbíraná v reálném čase posílá nejen na displeje řidičů, ale i organizátorů dopravy, kteří tak mohou efektivněji řídit toky vozidel. Stejně jako další evropské státy i Česko postupně vybavuje systémem své dálnice, přibývají ale i města. Má k tomu dobrý důvod – například Praha se zařadila mezi nejucpanější města Evropy.
Technologii, která má zvýšit bezpečnost i plynulost provozu a připravit Česko na rozšíření autonomních automobilů bez řidičů, nasazuje Ředitelství silnic a dálnic především na vybrané úseky dálniční sítě. Zatím je asi na 840 kilometrech, především na dálnicích D1, D2, D5, D8, D10 a D11 a na Pražském okruhu. Na tyto úseky nechalo ŘSD nainstalovat tři stovky takzvaných RSU jednotek, které sbírají a sdílejí informace v reálném čase. Postupně chce systémem osadit veškeré úseky dálnic přibližně do roku 2028.
Doprava v Praze dostane lék
„V městském prostředí byla technologie pilotně ověřena například v Brně, Plzni a v Ostravě, postupně se rozšiřuje do dalších měst, jako jsou Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Olomouc, Zlín či Karlovy Vary. Využití je zaměřeno především na řízení křižovatek, preferenci MHD a vozidel IZS,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Systém funguje na bázi výměny informací mezi vozidly a dopravní infrastrukturou pomocí technologie ITS G5 (dedikovaná frekvence 5,9 GHz) a 5G komunikace. Výsledkem je takřka okamžitá odezva, zprávy se přenášejí až desetkrát za sekundu. Ta sdělení, která jsou důležitá, se pak objeví řidiči na displeji.
První značkou, která technologii zavedla, byl Volkswagen. „Semafor pošle vozidlu informaci o tom, kdy padne zelená, a auto dokáže přizpůsobit rychlost tak, aby projelo plynule na zelenou vlnu. Rizikové přechody mohou být osazeny senzory tak, aby detekovaly pohyb chodců a odeslaly zprávu vozidlu, které je teprve za rohem,“ naznačuje možnosti dalšího rozvoje šéf českého Volkswagenu Jakub Šebesta.
Vlastním systém Car2X, který umožňuje výměnu dat mezi vozidly a infrastrukturou v reálném čase, vybavil VW veškeré své sériově vyráběné elektromobily, tedy modely ID.3 Neo, ID.4, ID.7 a ID. Buzz. Mohou jím disponovat ale i spalovací modely Golf, Passat, Tiguan, Tayron nebo Multivan, pokud si ho zákazníci objednají. Celkem po českých silnicích jezdí desítky tisíc takto vybavených vozů VW. Pokud například řidič používá tempomat, tak ten automaticky sníží rychlost v okamžiku, kdy ho systém varuje před nebezpečím.
Technologie C-ITS může přispět také k prodloužení dojezdu elektromobilů bez ohledu na značku – díky informacím ze semaforů mají vozy lépe plánovat rekuperaci i plynulost jízdy a snížit tak spotřebu energie. „Další benefity jsou ryze finančního rázu. Pro majitele velkých flotil to znamená méně nehod, a tedy například nižší pojistné. Pojišťovny také začínají zohledňovat přítomnost aktivních bezpečnostních prvků,“ tvrdí Šebesta.
Dálnice i městské komunikace v Česku mají být ještě chytřejší díky novým funkcím. „Ve střednědobém výhledu lze očekávat pokročilejší služby, jako je koordinace dopravy v reálném čase, rozšířené scénáře pro podporu IZS, varování na specifické situace, například před vozidlem v protisměru. Některé z těchto funkcí jsou již testovány v pilotních projektech a jejich širší nasazení lze očekávat v následujících letech,“ dodává mluvčí ministerstva Mühl.
Pomoc pro autonomní automobily
Technologii si pochvalují i sami záchranáři. Umožňuje totiž automaticky preferovat vozidla IZS na semaforech a předem přimět ostatní řidiče k vytvoření prostoru pro volný průjezd záchranářů.
Do systému, který se má rozšířit po celé Evropské unii, zatím investovalo ŘSD více než čtvrt miliardy korun. Do jaké míry se vyplácí, Česko neví. „Ekonomické vyhodnocení se bude dále zpřesňovat v návaznosti na rozvoj systému a jeho širší nasazení,“ odpovídá mluvčí Mühl zatím bez dalších podrobností.
Technologie má usnadnit také rozšíření autonomních vozidel, tedy těch bez lidského řidiče. Tyto automobily mají sice unikátní přehled díky chytrým kamerám a radarům, přesto je omezený. Výrazně ho rozšířit mají senzory C-ITS, kterými Česko vybavuje města a komunikace. Autonomní automobily by tak měly vidět i to, co se děje „za rohem“.