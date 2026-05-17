Íránská krize uštědřila klíčovou ránu nejen Číně. Apple už není nejhodnotnější firmou

Íránská krize uštědřila klíčovou ránu nejen Číně. Plastový šok už má první oběť i v Česku
- Omezení dopravy přes Hormuzský průliv výrazně zdražilo výrobu plastů, následky se už projevují i v Česku.
- Krize se rychle přelila i do dalších odvětví včetně zdravotnictví, zemědělství nebo výroby polovodičů a tlačí vzhůru ceny potravin i spotřebního zboží.
- Asijské státy kvůli energetickému šoku znovu posilují využívání uhlí a zároveň urychlují snahu snížit závislost na Perském zálivu.
Apple už není nejhodnotnější firmou. Jak vypadá nový žebříček nejdražších značek světa?
- Technologické firmy mění pravidla globální ekonomiky rychleji než kdy dřív.
- Investice do umělé inteligence začínají rozhodovat o tom, kdo ovládne další dekádu.
- Některé značky rostou rekordním tempem, jiné i přes miliardové zisky ztrácejí pozici.
Budou peníze na příští důchody? Juchelkovo přilepšení současným seniorům vyjde draho
- Chystaná opatření zatíží důchodových systém v pozdějších dekádách.
- Vláda toho seniorům naslibovala hodně, stát se ale bude muset ještě více zadlužit.
- Opozice varuje před zhroucením takzvaného penzijního účtu.
FLOW: Český Ton dodává nábytek pro Starbucks v USA, řetězec převzal i vlastní design firmy
Olympijské zlato za pár tisíc. Medaile Roberta Změlíka jsou na prodej, nabídku podal nečekaný zájemce
- V rámci oddlužení bývalého sportovce nařídil soud odevzdat a prodat jeho sbírku olympijských medailí.
Zpeněžení medailí předcházely průtahy, protože Změlík odmítal, že by tyto trofeje stále vlastnil.
Aktuální pokus o odkup medailí narazil na insolvenční právo, které transakci s konkrétním zájemcem zakazuje.