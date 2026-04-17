Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Na český trh přichází nový smartphone vivo X300 Ultra, který cílí na uživatele se zájmem o kvalitnější mobilní focení a video. Novinka sází na sestavu objektivů ZEISS, výrazné možnosti přiblížení, práci s barvami a video funkce, které se hodí i pro následné úpravy záznamu.
Trojice objektivů pro různé typy záběrů
Základem fotografické výbavy je trojice pevných objektivů ZEISS s ohnisky 85 mm, 35 mm a 14 mm. Model tak nepokrývá jen běžné focení, ale nabízí i větší flexibilitu podle typu scény, od portrétu přes standardní záběr až po širší kompozice.
Výraznou roli má zejména 85mm teleobjektiv s 200Mpx snímačem, který doplňuje stabilizace a sledování objektu. Právě to má pomoci hlavně při focení z ruky nebo v situacích, kdy se fotografovaný objekt pohybuje.
vivo X300 Ultra s objektivem |
Důraz na přiblížení i ostrost
Jedním z hlavních lákadel modelu je také 400mm ekvivalent telekonvertoru, který má rozšířit možnosti mobilního zoomu. Telefon tak míří i na situace, kdy se k objektu nelze dostat blíž, například při focení sportu, koncertů, architektury nebo přírody.
Důležité přitom je, že nejde jen o samotné přiblížení. Značka u modelu zdůrazňuje také ostrost, stabilitu a přesnější barevné podání, tedy parametry, které mají rozhodovat o tom, zda je vzdálenější záběr skutečně použitelný.
Fotografie z vivo X300 Ultra |
Větší kontrola nad barvami
Model cílí i na uživatele, kteří chtějí mít větší vliv na výsledný vzhled snímků a videa. Telefon proto nabízí různé barevné styly a širší možnosti úprav, které se týkají nejen samotného záznamu, ale i jeho následného doladění.
Vedle hardwaru tak značka zdůrazňuje i vlastní systém práce s barvami, který má dát výsledkům konzistentnější a výraznější podobu.
Video i pro náročnější úpravy
Silnou stránkou novinky je také video. Telefon podporuje 4K záznam při 120 snímcích za sekundu na všech zadních fotoaparátech a počítá i s tím, že uživatelé budou chtít záběry dál upravovat.
K dispozici je i pokročilejší režim inspirovaný profesionálními kamerami. Telefon tak necílí jen na rychlé natáčení pro sociální sítě, ale i na uživatele, kteří chtějí mít nad výsledkem větší kontrolu.
Příslušenství, zvuk i výbava pro delší práci
Součástí konceptu je také příslušenství, které má zlepšit držení telefonu při focení a natáčení. To se může hodit například při delším záznamu nebo při tvorbě obsahu v terénu.
Telefon doplňuje také systém čtyř mikrofonů s několika režimy pro různé situace. Ty mají zvýraznit hlavní zdroj zvuku a potlačit okolní hluk.
Vedle foto a video výbavy zaujme i dalšími parametry. Smartphone disponuje baterií o kapacitě 6600 mAh, podporou 100W nabíjení, 2K displejem a odolností IP68 a IP69.
Na českém trhu je novinka dostupná v rámci Photographer Kitu, jehož součástí jsou i doplňky pro focení a natáčení.
Do prodeje míří i s příslušenstvím
Smartphone je od 16. dubna k dispozici v rámci X300 Ultra Photographer Kitu za 56 999 Kč.
V tomto balení získáte:
- telefon ve verzi 16 GB / 1 TB,
- ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra,
- Imaging Grip Kit,
- Tripod Color Ring,
- 100W Flash Charger.
V rámci startovní nabídky je navíc k dispozici zdarma vivo Photokit Leather Bag a 50% sleva na vivo Cinematic Video Kit. Zákazníci zároveň získají 5letou záruku na baterii, roční ochranu displeje a také prodlouženou záruku 2+1 rok. Při koupi je možné uplatnit trade-in bonus 7000 Kč při výkupu starého zařízení.
Nabídka platí od 16. dubna do 31. května 2026 nebo do vyprodání zásob.
Samostatně bude vivo X300 Ultra na českém trhu dostupné za 46 999 Kč.