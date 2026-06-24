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Investice do výzkumu formují konkurenceschopnost Česka a další ekonomický růst

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy České republiky

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Rozvoj ekonomiky, růst její přidané hodnoty i životní úrovně závisí na inovacích, výzkumu a vývoji. Firmy i státy proto do této oblasti investují, jinak by ztratily konkurenceschopnost a státy by při stagnaci ekonomik neměly dostatek vybraných daní na zajištění potřeb obyvatelstva.

Česko v mezinárodním srovnání

Rozsah výzkumu, vývoje a inovací závisí nejen na výši investic, ale i na kvalitě prostředí. Podle European Innovation Scoreboard patří Česko mezi mírné inovátory: v roce 2025 obsadilo 19. místo z 27 zemí EU. V posledních letech navíc Česká republika spíše stagnuje nebo mírně klesá, zatímco lídry zůstávají severské země, zejména Švédsko a Dánsko.

Hlavní slabiny Česka spočívají zejména v nízké úrovni veřejných i soukromých investic do výzkumu a vývoje a v nedostatečné spolupráci mezi akademickou sférou a firmami. Cílem Svazu průmyslu je posunout Česko mezi silné inovátory, tedy přibližně do 11. místa. Vláda je ve své hospodářské strategii ještě ambicióznější a cílí na 8. místo do roku 2035. Zkušenost Estonska, kterému se podařil rychlý posun do vyšší kategorie, ukazuje, že výrazná změna je při správném nastavení politik reálně dosažitelná.

Zdroj: Český statistický úřad

Výdaje na výzkum a vývoj

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku dosáhly v roce 2024 výše 147 mld. Kč, což odpovídá 1,82 % HDP. Nejvyšší úrovně se podařilo dosáhnout v roce 2020, kdy investice činily téměř 2 % HDP, od té doby však postupně klesají. Přestože je Česko nad úrovní některých států střední a východní Evropy, stále výrazně zaostává za průměrem EU (2,3 %) i za zeměmi jako Rakousko či Německo, které investují více než 3 % HDP. Motivační je také rychlý růst investic v Polsku, které se Česku dynamicky přibližuje.

Největší část výdajů nesou firmy, které v roce 2024 investovaly 93 mld. Kč, jejich podíl dlouhodobě roste, za deset let se zvýšil z 51 % na 63 %. Podíl státu naopak ve vztahu k HDP klesá. Vláda si tento vývoj uvědomuje a plánuje postupné zvýšení celkových výdajů na 2 % HDP v roce 2027, 2,4 % v roce 2030 a 2,7 % do roku 2035, přičemž veřejné zdroje by měly tvořit přibližně třetinu.

Zdroj: Český statistický úřad

Odpovědnost a role státu

Ve většině vyspělých ekonomik jsou hlavním nositelem výzkumu a vývoje firmy. Ty by proto měly systematicky posilovat své dlouhodobé strategie a investice do inovací, které jsou klíčem k vyšší přidané hodnotě a odolnosti vůči krizím. Současně však firmy čelí rostoucím nákladům spojeným s regulací, geopolitickou nejistotou, narušenými dodavatelskými řetězci či dopady pandemie.

Role státu a sociálního dialogu je proto nezastupitelná. Stát financuje významnou část výzkumu na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích, vytváří podmínky pro vzdělávání kvalifikovaných pracovníků a nastavuje nástroje přímé i nepřímé podpory firemního výzkumu a vývoje, což je standardní praxe ve všech vysoce inovativních zemích.

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2025

Nástroje podpory a veřejné financování

Přímá podpora formou dotací zůstává klíčová zejména pro náročné a rizikové projekty, které by bez účasti státu nebyly realizovatelné nebo jen z části. Zásadní roli hrají programy ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR, jejichž rozpočty zaměřené na firmy však v posledních letech spíše klesaly a některé výzvy byly pozastaveny. Svaz průmyslu proto požaduje stabilní a dostatečné financování programů aplikovaného výzkumu, jako jsou Trend či Twist.

Stále významnější roli hrají také daňové odpočty na výzkum a vývoj, které jsou využívány ve většině zemí OECD. V Česku si firmy mohou odečíst až 150 % uznatelných nákladů, přesto počet podniků, které odpočty využívají, od roku 2015 výrazně poklesl. Výše ušetřených prostředků však roste.

V roce 2024 tvořila veřejná podpora 9,4 % firemních výdajů na výzkum a vývoj. Daňové odpočty poprvé převýšily objem dotací. Výzkum a vývoj tak zůstávají zásadním pilířem dlouhodobé prosperity, který vyžaduje koordinované úsilí firem i státu a stabilní, předvídatelnou podporu.

Inzerce je financována na základě § 320a písm. a) Zákoníku práce. 

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