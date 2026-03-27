Jak porozumět vlastnímu tělu? Pilulka nabízí detailní testování
Longevity dobývá Česko. Pilulka.cz na novém trendu staví detailní diagnostiku, vlastní značku doplňků stravy i péči šitou na míru. Od loňského roku už není online lékárnou ale longevity hubem, který má pomoci lidem žít déle a zdravěji. Zákazníkům nabízí personalizované služby založené na datech.
Péče o zdraví v Česku prochází proměnou. Z reakce na problém se stává dlouhodobou investicí, na čemž staví globálně rostoucí segment longevity, v Česku zastoupený i e-shopem Pilulka.cz. Firma, která proslula jako online lékárna, nabízí od loňska kromě vlastní značky doplňků stravy Daily také portfolio nástrojů a služeb, které neustále rozšiřuje.
Základním kamenem nové propozice je program Pilulka PRO. V rámci měsíčního předplatného kombinuje pravidelné krevní testy a jednorázové DNA testování. Uživatelé získávají detailní přehled o stavu svého těla, od hladin železa až po cholesterol. Mají tak možnost sledovat vývoj ukazatelů v čase a upravovat svůj režim podle reálných informací.
„Chceme lidem pomoct lépe porozumět vlastnímu tělu a rozhodovat se na základě faktů,“ říká CEO Pilulky Petr Toupal. „Zákazníci často neví, jestli danou látku vůbec potřebují a má pro ně skutečný efekt. Testování, které poskytuje Pilulka PRO, má péči o vlastní zdraví zpřehlednit a personalizovat.”
Odborná metodika
Kromě personalizace má Pilulka ambici poukazovat na rozdíly ve kvalitě mezi suplementy. Vstřebatelnost, koncentrace účinných látek, či výrobní procesy jsou při výběru doplňků stravy zásadní, přesto zůstávají na první pohled nečitelné.
Na to Pilulka reaguje prostřednictvím vlastního systému NutraRating, který vznikl ve spolupráci s odborníky. NutraRating hodnotí suplementy podle několika klíčových parametrů, jako je forma účinné látky, původ surovin nebo čistota složení. Výsledkem je známkování produktů od A+ po D, které má zákazníkům usnadnit orientaci v kategorii, kde často rozhoduje spíš marketing než data.
„Trh s doplňky stravy je dlouhodobě jedním z těch nejméně přehledných. Nabídka je rozsáhlá, marketing silný, ale orientace v kvalitě jednotlivých produktů je často obtížná. Proto jsme vyvinuli NutraRating,” vysvětluje Toupal.
Vlastní privátka
Vedle diagnostiky a hodnocení produktů pak firma nadále rozvíjí privátní značku Daily, kterou představila v září. Výrobky zahrnují základní vitamíny, ale i kombinace látek navržené pro zvýšení účinnosti, např. kombinaci vitaminu D3 s K2 a K1. Nabídka Daily stojí na opačné logice než část tradičního suplementačního trhu: místo složitých formulací sází na jednoduchost a srozumitelnost.
Z byznysového pohledu je zřejmé, že Pilulka rozšiřuje svůj obchodní model. Posouvá se směrem ke službě s vyšší přidanou hodnotou, větší mírou personalizace a vyšší zákaznickou loajalitou. Programy založené na průběžném testování, práci se zdravotními daty a navazujících doporučeních mají vytvořit pevnější vztah než jednorázový nákup.
Příběh Pilulky dokazuje, že se longevity v Česku stává nejen společenským tématem, ale i významnou obchodní disciplínou. A firmy, které dokážou tento trend přeložit do srozumitelných a dostupných služeb, mohou těžit z toho, že zákazník už nechce jen „něco na imunitu“, ale promyšlený systém péče.