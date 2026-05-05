Když finanční řízení obstojí i v extrémních podmínkách
Finance ji naučily plánovat, pracovat s rizikem, omezenými zdroji a nést odpovědnost za rozhodnutí. Dnes stejné principy uplatňuje jako manažerka expediční agentury na Špicberkách. Nejde o změnu směru, ale o přenos stejného způsobu myšlení do prostředí, kde mají rozhodnutí okamžité důsledky.
V roli CFO spravovala Miroslava Beťková miliardová aktiva a byla součástí výběru Forbes 30 pod 30. Naučila se přemýšlet v souvislostech, plánovat scénáře a rozhodovat se i ve chvílích, kdy nejsou k dispozici všechny informace. Postupný růst jí dal možnost rozumět fungování od každodenní operativy po strategická rozhodnutí. Tyto zkušenosti tvoří základ, o který se opírá neustále.
Dnes působí jako manažerka expediční agentury v nejseverněji obydleném městě na světě. Stejné principy aplikuje v jiném prostředí. Práce s rizikem, příprava na varianty a schopnost nést odpovědnost jsou stejně důležité v zasedačce jako v Arktidě. Náhlá změna počasí může během hodin proměnit terén v neprostupné území. Pohyb mimo osídlení znamená počítat s přítomností ledních medvědů, a proto absolvovala pro práci a život Svalbard Guide Training, kde jí během výcviku byla udělena přezdívka The Killer jako nejlepšímu střelci. Podcenění výbavy může vést k omrzlinám během několika minut. Finanční myšlení, práce se scénáři, rezervami a krizovou připraveností zde dostává velmi konkrétní podobu.
K rozhodnutí odejít na Špicberky ji vedla kombinace profesní i osobní motivace. Chtěla získat zahraniční zkušenost a práci v multikulturním prostředí, vystoupit z komfortní zóny a proměnit dlouhodobý zájem o polární oblasti v realitu. Přitahovala ji představa testovat vlastní odolnost. Polární den i polární noc zásadně ovlivňují rytmus práce i soustředění.
Leadership zde nestojí na titulech, ale na schopnosti držet směr a zachovat klid v situacích, které nejsou komfortní. Odolnost není heslo, ale každodenní rozhodnutí pokračovat i tehdy, kdy podmínky nejsou ideální.
Součástí jejího působení je i spolupráce s českou značkou Hannah, jejíž vybavení používá jak při denním nošení, tak i na turistice. V prostředí, kde selhání materiálu znamená reálný problém, obstojí jen to, co je skutečně funkční.
Zkušenost z finančního řízení tak dnes propojuje s extrémním prostředím Arktidy. Špicberky jsou specifické místo. Fyzicky, psychicky i organizačně. Rychle oddělí teorii od praxe. Život a práce v těchto podmínkách dávají jasnou zpětnou vazbu na způsob rozhodování i osobní odolnost a ukazují, co znamená skutečný leadership.
Od zasedacích místností až po polární krajinu zůstává princip stejný. Struktura, odpovědnost, schopnost unést nejistotu a odvaha jednat i v extrémních podmínkách.