Konec plošných dotací: Regiony sází na adresné investice a talenty
Pardubický kraj spolu s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje uspořádal klíčové setkání o budoucnosti regionální politiky. Druhý ročník konference o ohrožených územích za účasti prezidenta Petra Pavla zformuloval nástroje pro období 28+: efektivní zacílení investic, boj s nepříznivou demografií a prevenci odlivu mozků z českých periferií do center.
Ve čtvrtek 23. dubna 2026 se sál Střední školy Gustava Habrmana v České Třebové stal místem setkání zástupců české politiky, státní správy i ekonomické sféry. Účastníci debatovali o tom, jak systémově pomoci regionům, které dlouhodobě zaostávají za zbytkem republiky. Konference navázala na loňský úspěšný start a soustředila se především na přípravu programového období mezi lety 2028 a 2034.
Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) nepředstavují jen lokální problém několika zapadlých koutů, ale celospolečenskou výzvu. Tento fakt zdůraznil i prezident České republiky Petr Pavel, který nad akcí převzal záštitu. Podle něj stát bude jen tak úspěšný, jak úspěšné budou regiony na posledních příčkách žebříčku, přičemž úspěch nesmí být výsadou pouze velkých center. Apeloval na zajištění férových podmínek, aby lidé nemuseli hledat kvalitu života jinde. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický doplnil, že klíčem je integrovaný a územně cílený přístup, který znamená konec plošného rozdělování prostředků a přechod k adresným investicím.
„Velký zájem o konferenci i aktivní zapojení účastníků jasně ukazují, že téma hospodářsky a sociálně ohrožených území je dnes jedním z klíčových témat regionální politiky. Pardubický kraj v tomto směru dlouhodobě patří mezi aktivní iniciátory a v našem úsilí rozhodně nepolevujeme. Chceme, aby podpora byla do budoucna ještě lépe cílená a odpovídala skutečným potřebám konkrétních území,“ uvedl hejtman.
Demografické trendy ukazují, že ohrožená území nejvíce trpí stárnutím populace a odchodem mladých lidí. Pardubický kraj na tento fakt reagoval založením nadačního fondu HOMERUN, který podporuje mladé talenty a jejich návrat do regionu po ukončení studií. Fond tak přímo reaguje na riziko odlivu lidského kapitálu a potvrzuje roli kraje jako lídra v aktivním regionálním rozvoji.
Více informací a záznam dopolední části konference je k dispozici na www.hsou.cz.
