Lidé potřebují uskladnit věci. Proměňte svůj prostor v podnikání bez starostí
Ve městech ubývá místa, ale věcí stále přibývá. Lidé i firmy proto hledají jednoduchý způsob, jak získat prostor navíc bez stěhování a složitých řešení. Self-storage je v západní Evropě běžný a v Česku rychle roste. Máte volný prostor? Můžete z něj vybudovat podnikání, které nevyžaduje zaměstnance ani každodenní provoz a funguje téměř samo.
Self-storage jako odpověď na nedostatek prostoru
Jde o jednoduchý princip. Pronájem bezpečného prostoru, kam si lidé i firmy mohou uložit věci, které zrovna nepotřebují, ale nechtějí se jich zbavit. V západní Evropě jde o standard využívaný domácnostmi, e-shopy i menšími firmami. V Česku tento model rychle sílí, protože ve městech dochází prostor a každý metr čtvereční je čím dál cennější. Moderní řešení je plně digitální. Výběr prostoru probíhá online, správa přes web a vstup prostřednictvím mobilní aplikace bez klíčů a papírování.
„Nejde jen o sklad. Jde o to, aby lidé i firmy měli jednoduchý způsob, jak si ve městě vytvořit prostor navíc, když ho potřebují. Na kola, lyže, nábytek či krabice při stěhování, nebo na zboží v rámci menšího podnikání, “ říká Country manažer firmy BOXYLANDMichal Šedivý.
Rychle rostoucí trh v Praze a Brně
V Česku je koncept BOXYLAND jedničkou trhu s 23 pobočkami. Největší růst přichází ve velkých městech, kde se mění způsob bydlení i podnikání a tlak na prostor je nejvyšší. S tím roste i důraz na bezpečnost a moderní řízení provozu. Kamerové systémy dokážou v reálném čase vyhodnotit, zda zákazník nenese do prostoru zakázané předměty, a tím zvyšují bezpečnost celého areálu.
„Chtěli jsme vytvořit službu, která lidem i firmám nekomplikuje život, ale naopak jim ho zjednoduší,“ vysvětluje Michal Šedivý a doplňuje: „Klient si jednoduše vybere velikost boxu, získá přístup přes aplikaci a vše vyřizuje online“.
Proměňte svůj prostor v moderní self-storage
Moderní self-storage propojuje dvě strany jednoho trendu - rostoucí potřebu prostoru ve městech a volné či nevyužité nemovitosti. Majitelé prostorů tak mohou své objekty přetvořit na dlouhodobě fungující službu v rámci franchisového modelu BOXYLAND, který reaguje na reálnou poptávku. Stávající nemovitosti lze většinou využít bez nutnosti zásadních stavebních úprav. I díky tomu jde o rychlý a snadno realizovatelný způsob podnikání.
BOXYLAND napříč Evropou
Firma působí také na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Německu, Polsku i Španělsku a provozuje přes 90 poboček. Stává se součástí moderního evropského standardu městské infrastruktury, kde digitalizace hraje klíčovou roli. BOXYLAND aktivně pracuje s umělou inteligencí, která přináší konkurenční náskok a zároveň zvyšuje bezpečnost i efektivitu provozu. A právě zde se otevírá prostor i pro nové partnery, kteří se na základě franchisové spolupráce mohou stát součástí dalšího růstu. Můžete to být právě vy, ve vašem městě.
