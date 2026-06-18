Pozoruhodný příběh vinařství Cibulka: Od vína pro hotelové hosty po vína, která vozí světové medaile
Vína z repertoáru z mikulovského rodinného vinařství Cibulka jsou důkazem, že pro velká vína, a zvláště pak vzrušující sekty, nemusíme jezdit do Francie, Itálie nebo Nového světa nebo za ně dávat přemrštěné ceny ve vinotékách. Stačí si je najít v e-shopu vinařství Cibulka, ve vinotéce u pražského náměstí Jiřího z Poděbrad, případně si pro ně zajet do krásné a útulné vinotéky na horním konci náměstí v jihomoravském Mikulově s výhledem na Pálavské vrchy a s mikulovským zámkem za zády, ochutnat a vybírat vína z dlouhé řady odrůd i ročníků a s nezaměnitelnou etiketou Víno Cibulka.
Počátky vinařství Cibulka sahají do roku 2006, kdy Petr Cibulka uvedl na trh pod svou značkou první vína z odrůd Ryzlink rýnský a Cabernet Sauvignon z vlastních vinic kolem jihomoravské Lednice. Tehdy šlo o víno hlavně pro hotelové hosty lednického MyHotelu, pro které poprvé zkoušeli vyrábět víno bez zbytečné chemie. Návštěvníkům víno chutnalo i proto, že obsahovalo mnohem méně síry než v té době dostupná vína. A tak rodina začala rozšiřovat vinohrady, přidávat další odrůdy a zvětšovat produkci. Hotel rodina Cibulkových vlastnila až do roku 2017, kdy jej prodala, protože se rozhodla naplno věnovat rozrůstajícímu se vinařství, které od té doby proslulo především produkcí svých ceněných šumivých vín. O tom, že se vydali správnou cestou, svědčí nejen úspěch na trhu a věrní zákazníci, ale také mnoho ocenění, která získali se svými víny na prestižních zahraničních soutěžích v tvrdé konkurenci tradičních vinařských velmocí. Například zlatou medaili z Concours Mondial de Bruxelles, jedné z nejprestižnějších světových vinařských soutěží, kde vína hodnotí mezinárodní porota odborníků z desítek zemí, zlatou medaili z Oenofora, největší mezinárodní soutěže vín v České republice se silnou zahraniční účastí nebo také stříbrná medaili z London Wine Competition, která hodnotí mimo jiné také obchodní a marketingový potenciál vína. Další ocenění získaly sekty Cibulka také v rámci Národní soutěže vín, která patří mezi nejvýznamnější české vinařské soutěže, a soutěže BIO VÍNO zaměřené na ekologická a bio vína.
Právě bublina, reprezentovaná vlajkovou lodí Blanc de Blanc pozvedá dříve přehlížený moravský sekt do nových výšin!
Respekt k přírodě i terroiru
Pulsujícím srdcem rodinného vinařství Cibulka se stal renesanční letohrádek na poloostrově Portz Insel nedaleko Mikulova se sklepy z 15. století, který rodina koupila jako zpustlou ruinu v roce 2013 a citlivě jej zrekonstruovala do současné podoby. Letohrádek se dnes stal oblíbeným cílem turistů, kteří v místním bistru mohou ochutnat víno, nealkoholickou šťávu, drobné občerstvení a užít si kouzelné atmosféry vinic i zámečku. Samotné vinařství se nyní rozkládá na ploše 32 hektarů v jihomoravských obcích Lednice, Sedlec, Bulhary, Mikulov a Klentnice.
Petr s Michaelou Cibulkovými, ke kterým se postupně přidal i syn Jan, začali hned v počátcích své úspěšné vinařské poutě cestovat po vinařském světě, ve kterém narazili na metodu zrání vína v sudech na kalech. Petr objevil oxidační vlastnosti sudů bez dolévání. Vždy prosazoval cestu originální odlišnosti, proto se svojí promyšleně budovanou značkou Víno Cibulka vstoupil na trh s vědomím rizika, založeném na boji proti uniformitě.
A výsledky? Impozantní. Sudové kvašení základního vína na sekty nakonec vyneslo Sekt Cibulka na přední místa českého trhu a obohatilo jej o sebevědomé víno s jedinečnou šumivostí.
Kouzlo dubových sudů
Sudy o objemu 228 nebo 700 litrů zohledňují velikost hroznů sklizených v době vrcholné zralosti, kdy réva odhaluje svůj plný potenciál. Vinifikace v Cibulkových dubových sudech je „dýcháním vína, vdechováním a vydechováním esence“, něčím podobným jedinečnému oxidačnímu procesu, který nejen umožňuje terroiru, aby se naplno projevil, ale také vytváří bubliny s jejich pozoruhodně originální konzistencí. Velkou roli v charakteru sektů hrají také sklepy na Portz Inselu, jejich atmosféra se podílí na povaze jednotlivých vín.
Vinařství produkuje přibližně 15 tisíc lahví sektů ročně. Sylvánské modré vyrobeno jako Blanc de noir, vždy brut nature, lehce kořenité se skořicí a hřebíčkem; Ryzlink vlašský, který zdůrazňuje svůj individuální charakter a hrdě ukazuje na jedinečný styl vinařství, kterým je precizní zpracování každého vína, jeho odrůdy. Cikáda extra brut, plně realizovaný požitek, kdy cukr vibruje v souladu s kyselostí; Melancholie se systémem solera, který posouvá vinařství a výraznost terroiru na vrchol; Rosé Extasy, vyrobené z Pinotu Noir opět v sudu s flórem a chutí pražených mandlí; Blanc de Blanc a zase brut nature, doslovná pozvánka a brána, která otvírá cestu ke světovým vínům.
Všechny sekty Cibulka mají certifikát na nízký obsah Histaminu a jejich kvalita a věhlas vzrostla natolik, že byly dokonce vybrány jako Hlavní víno Filmového festivalu Karlovy Vary a jako partner pražského festivalu designu Designblok.