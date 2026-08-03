Byl považován za génia umělé inteligence. Pak přišel během pár dnů o stovky miliard
- Čtyřiadvacetiletý bývalý výzkumník OpenAI Leopold Aschenbrenner přišel o většinu hodnoty svého hedgeového fondu.
- Kolaps způsobil prudký propad akcií polovodičových firem spojený s agresivním využitím až čtyřnásobné finanční páky.
- Případ mladého vizionáře bez předchozích zkušeností se správou kapitálu se stal nejvýraznějším symbolem vysoké volatility a rizik doprovázejících současný AI boom.
Ještě před dvěma lety byl Leopold Aschenbrenner přesvědčen, že patří k hrstce vyvolených, kteří dokážou přesně předpovědět budoucnost. V rozsáhlém 165stránkovém eseji, který se v Silicon Valley stal okamžitě povinnou četbou, se tento bývalý výzkumník společnosti OpenAI stylizoval do role proroka nadcházející éry umělé superinteligence.
Minulý týden však Aschenbrennerova vize narazila na tvrdé limity reality. Jeho hedgeový fond zaměřený na umělou inteligenci – nazvaný Situational Awareness podle jeho virálního manifestu z června 2024 – se střetl s krutou praxí Wall Street. Prudký propad akcií polovodičových firem a následné výzvy k doplnění marže, tedy k doplnění peněz na obchodní účet, smetly většinu hodnoty fondu, píše CNBC.
„Tento měsíc jsme vás zklamali,“ napsal Aschenbrenner v dopise investorům, jehož obsah popsal deník The Wall Street Journal. V dopise Aschenbrenner z prohloubení ztrát částečně obvinil shortery, tedy spekulanty na pokles cen akcií, kteří se podle něj na pozice jeho fondu vědomě zaměřili.
Prodej pákových pozic
Zatímco ještě na začátku měsíce dosahovala hodnota aktiv pod správou fondu na svém vrcholu 45 miliard dolarů (zhruba jeden bilion korun), do čtvrtka klesla na přibližně 10 miliard. Fond byl totiž nucen pod tlakem rozprodat všechny své pákové pozice společnosti Citadel miliardáře Kena Griffina se slevou. Ve výprodeji skončily i silně zasažené tituly jako SK Hynix či CoreWeave.
Příběh Aschenbrennerova raketového vzestupu a následného volného pádu fascinuje jak Wall Street, tak technologické kruhy. Čtyřiadvacetiletý investor se tak stal dosud nejvýznamnější obětí vysoké volatility, která současný boom kolem umělé inteligence doprovází.
Aschenbrenner, který už v 19 letech promoval jako nejlepší student na prestižní Kolumbijské univerzitě, přitom platil za kontroverzní ikonu. Jeho online následovníci ho uctívali jako génia, který přinese další velkou revoluci, a pravidelně analyzovali čtvrtletní výkazy jeho fondu, aby odhalili nejžhavější akcie na trhu.
Před aktuálním propadem přitom fond Situational Awareness vykazoval od svého založení astronomické zhodnocení přesahující 1 000 procent, jak upozornil deník The Wall Street Journal. Příchod tržní reality však ukázal, že ani vizionáři z AI sektoru nejsou vůči propadům trhu imunní.
Mladík bez zkušeností
Kritici mezitím upozorňují, že Aschenbrenner neměl před spuštěním svého fondu v červenci 2024 žádné předchozí zkušenosti se správou kapitálu. Jeho dosavadní úspěch tak označují spíše za dílo štěstí než za výjimečný investiční úsudek. Připomínají navíc jeho rané profesní začátky v dnes již zkrachovalé kryptoměnové burze FTX, kde pomáhal odsouzenému zakladateli Samu Bankmanu-Friedovi řídit charitativní fond z luxusního penthousu na Bahamách.
Podle analytiků z Wall Street i bývalých obchodníků globálních investičních bank nebyl kolaps fondu žádným překvapením. Informace o agresivním investičním stylu fondu ukázaly, že Situational Awareness využíval až čtyřnásobnou finanční páku.
„Pro mnoho lidí na trhu nebyl tento krach otázkou ‚zda‘, ale ‚kdy‘ ke kolapsu dojde,“ komentuje situaci Jerry Diao, šéf poradenské firmy z Wall Street. „Jeho vize ohledně budoucnosti umělé inteligence mohou být z dlouhodobého hlediska správné, ale na veřejných akciových trzích musíte být schopni přežít především krátkodobé výkyvy.“