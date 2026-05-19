SEZ Krompachy: tradiční průmyslový podnik hledá nový začátek
Konkurz nemusí znamenat konec výrobního podniku. V případě SEZ Krompachy může být právě začátkem nové etapy. Společnost se 77letou tradicí, vlastním vývojem a exportem do více než 30 zemí dnes vstupuje do procesu veřejného nabídkového řízení, které má rozhodnout o jejím dalším směřování.
SEZ Krompachy patří mezi tradiční a dlouhodobě etablované slovenské průmyslové značky v oblasti elektrotechniky. Výrobní závod disponuje rozsáhlým technologickým zázemím a širokým portfoliem produktů – od vačkových spínačů, modulárních přístrojů a domovních elektroinstalačních prvků až po průmyslové rozvaděče a zařízení vysokého napětí. Významnou součástí podniku je také vlastní nástrojárna, výroba forem, lisování plastů, kovozpracování a povrchové úpravy.
Nejde tedy pouze o výrobní areál, ale o komplexní průmyslový ekosystém, který byl budován celá desetiletí. Podnik disponuje více než 340 stroji a 560 formami, přičemž aktuální využití výrobních kapacit dosahuje přibližně 40 procent. To znamená, že výroba má prostor pro další růst bez potřeby rozsáhlých vstupních investic.
Důležitým faktorem zůstává také exportní historie společnosti. Výrobky SEZ Krompachy dlouhodobě směřovaly na zahraniční trhy, podnik disponuje certifikacemi ISO 9001:2015 a ISO 14001:201 i dalšími technickými certifikáty potřebnými pro mezinárodní obchod.
Konkurz jako proces reorganizace majetku
Konkurz v tomto případě nepředstavuje pouze prostý výprodej majetku. Jde o zákonem regulovaný a správcem konkurzu řízený proces, jehož cílem je v rámci veřejného nabídkového řízení vybrat zájemce o nabytí podniku úpadce SEZ KROMPACHY, a.s., přičemž celý proces podléhá dohledu konkurzního soudu.
Správcem konkurzu je společnost UBC 2020, k. s. se sídlem Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, která vyhlásila veřejné nabídkové řízení na výběr zájemce o nabytí podniku úpadce SEZ KROMPACHY, a.s. v konkurzu. Zájemci se mohou po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) podrobněji seznámit s podnikem prostřednictvím osobních prohlídek a přístupu do elektronického úložiště (virtual data room).
Lhůta pro předkládání nabídek končí 08.06.2026 v 16:00 hod.
Bližší podmínky pro zájemce budou zpřístupněny po jejich registraci v souladu s postupem zveřejněny na www.ubc2020.sk.
Průmyslová tradice i strategická poloha
SEZ Krompachy se nachází v regionu s dlouhodobou průmyslovou tradicí a technickým zázemím. Lokalita nabízí dostupnou kvalifikovanou pracovní sílu a vynikající logistickou dostupnost směrem na trhy střední a východní Evropy.
Výhodou regionu jsou zároveň výrazně příznivější provozní náklady ve srovnání s průmyslovými centry západního Slovenska. Pro potenciálního investora tak může jít o možnost využití potenciálu spočívajícího v kombinaci existující výrobní infrastruktury, kvalifikovaných zaměstnanců a prostoru pro další rozvoj, jakož i možnou diverzifikaci výroby.
SEZ Krompachy i dnes zůstává značkou s výraznou historií, technickým know-how a etablovaným místem na trhu, která po desetiletí formovala slovenský elektroprůmysl.