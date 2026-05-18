Ambiente dobývá Pražský hrad. Kromě české Kuchyně tu bude i Cukrárna Myšák
- Cukrárna Myšák bude mít třetí pobočku.
- Po Vodičkově a Holešovické tržnici bude také na Hradčanském náměstí.
- Nepůjde jen o zákusky, ale klasický restaurační provoz.
Byla to vyhlášená prvorepubliková kavárna, kterou skupina Ambiente v roce 2017 obnovila. Z Vodičkovy ulice se Myšák postupně šíří i do dalších částí Prahy, nyní také do Schwarzenberského paláce přímo na Pražském hradě. Zatím je ve zkušebním provozu.
Nový podnik se nachází na nádvoří paláce ze šestnáctého století. Nachází se přímo na Hradčanském náměstí a přinese na Pražský hrad české zákusky. Kromě klasických dezertů, jako jsou větrník, věneček, indiánek, kremrole nebo laskonky, budou k dostání také koláče, rolády či štrúdl. Nabídku doplní také chlebíčky.
Myšák na Pražském hradě bude ale zároveň sloužit i jako klasická restaurace, jíž bude šéfovat šéfkuchař Lukáš Pohl. V nabídce budou rovněž snídaně a brunche, kromě vyhlášených buchtiček se šodó, například také vejce do skla, omelety, párky, v případě dopoledního menu kuřecí roláda.
Cukrárna se rozkládá do tří hlavních provozů, jsou to vnitřní prostory cukrárny s vitrínou a klasickým prodejem, kde je 24 míst k sezení. Další místa se nachází v otevřeném nádvoří, kam se vejde až osmdesát lidí, třetí částí je jižní terasa s výhledem na Prahu, která pojme 76 hostů. Ta ale zůstane ještě nějaký čas zavřený. Celkem bude mít po otevření všech částí provoz 180 míst k sezení.
Samotný provoz kromě zázemí historického paláce se sgrafitovou fasádou doplní osvětlení studia Olgoj Chorchoj, které na lustry jako symbol Myšáka umístilo malé skleněné myši.
Hospoda pro Pražany
Pro Ambiente to není první podnik v blízkosti Pražského hradu, v roce 2018 tu skupina otevřela také českou restauraci Kuchyň. „Řekli jsme si, že vytvoříme hospodu, která vrátí Pražany zpátky na Hrad. Je to překrásné místo, přitom místní tam nechodí, nemají kam, vše je jen pro turisty. Když jsme otevírali Lokál U Bílé Kuželky na Malé Straně, byl to podobný případ,“ líčil v roce 2018 ještě před otevřením Kuchyně šéf Ambiente Tomáš Karpíšek pro Hospodářské noviny.
Skupina dnes čítá přes tři desítky podniků, ty nejnovější jsou aktuálně v Holešovické tržnici. Na konci loňského roku tam otevřela nová slovenská restaurace Skô, druhá pobočka řeznictví Naše maso a také pobočka cukrárny Myšák.
Cukrárnu původně otevřel už v roce 1911 František Myšák, po jeho smrti ji pak ve čtyřicátých letech převzal jeho syn, který tu zůstal dlouhá léta navzdory tomu, že podnik znárodnili komunisté a on už tu byl jen jako zaměstnanec. Snad i proto se Myšákův marcipán dostal v roce 1958 na Světovou výstavu do Bruselu, později získal i medaili na Mezinárodním gastronomickém festivalu v Anglii.
František Myšák zemřel v roce 1992, dosloužila také budova ve Vodičkově ulici. Při rekonstrukci se pak podstatná část domu zřítila. Ambiente převzalo prostory před devíti lety.