Tyto nové smartphony přinesou perfektní fotografie v dostupném těle
Na evropský trh přichází nová generace řady vivo V. Tato série staví především na mistrovské portrétní fotografii, vysoké odolnosti a nadstandardní výdrži baterie. Oba nové modely přinesou pokročilé fotoaparáty, záznam videa ve 4K, inteligentní AI asistenty pro úpravy snímků i prémiové zpracování.
Optika, která nedělá kompromisy
Telefony vivo jsou dlouhodobě spojovány s kvalitní fotografickou výbavou. Chystaný model V70 zaujme hlavním 50MP snímačem Sony IMX766 (1/1.56“) s optickou stabilizací obrazu (OIS), na jehož ladění spolupracovali experti ZEISS. Sestavu doplňuje 50MP periskopický teleobjektiv ZEISS pro působivé portréty a 8MP ultraširokoúhlý snímač. Novinkou je režim AI Stage Mode, navržený speciálně pro fotografování koncertů. Díky kombinaci chytrých algoritmů a multifokálních portrétů ZEISS zachytíte emoce i detaily tváře s maximální věrností.
Úprava pozadí pomocí AI |
Kompaktnější varianta vivo V70 FE sází na hlavní 200MP objektiv s OIS. I zde hrají prim AI nástroje, které umožňují pokročilé retuše nebo simulaci klasické 85mm portrétní čočky.
4K video a chytré funkce pro úpravy
V rámci řady V nabídne model vivo V70 poprvé 4K video při 60 fps, které zajistí plynulé a filmově působící záběry. Postprodukci usnadní funkce AI Audio Noise Eraser, jež z nahrávky odstraní nežádoucí ruchy.
Kreativní AI nástroje umožňují změnit počasí na fotografii, odstranit osoby v pozadí nebo automaticky vylepšit snímek jediným klepnutím. Funkce AI Magic Landscape dokáže upravit prostředí za fotografovaným objektem a vytvářet tak atraktivní cestovatelské portréty.
Obří kapacita baterie
Stejně jako předchozí generace střední třídy V nabídnou i nové modely mimořádnou výdrž baterie. vivo V70 je vybaveno baterií s kapacitou 6500 mAh pro celodenní provoz a podporuje 90W rychlonabíjení. Model V70 FE se stává novým rekordmanem, protože s kapacitou 7000 mAh přináší největší baterii v historii řady vivo V. Díky této hodnotě nemusíte na cestách řešit nabíjení ani při maximálním vytížení zařízení.
Vivo V70 FE |
Telefony jsou připraveny na tvrdší zacházení – s certifikací IP68 a IP69 odolají prachu, vodě, stříkající vodě i vysokému tlaku, a navíc vydrží pád z výšky až 1,8 metru bez ohledu na úhel dopadu.
Nová řada vivo V70 využívá operačního systému OriginOS 6, postaveného na aktuální generaci Android, který přináší plynulejší chod, více AI funkcí a snadnější plnění každodenních úkolů – od přepisu schůzek až po rychlé sdílení souborů. Výrobce navíc garantuje pět generací aktualizací systému a pět let bezpečnostních záplat.
Prémiový design a jasný OLED displej
Model vivo V70 definuje minimalismus a kvalita. Rám z leteckého hliníku doplňuje skleněný AG panel, který účinně odolává otiskům prstů. Čelní straně dominuje 6,59" OLED panel s 1,5K rozlišením, 120Hz frekvencí a ultra tenkými okraji. Přímo v displeji je pak integrovaná blesková 3D ultrazvuková čtečka otisků.
Varianta V70 FE sází na větší 6,83” AMOLED displej, rovněž s 1,5K rozlišením a 120Hz frekvencí. Oba telefony tak představují stylové a výkonné společníky pro jakoukoli příležitost.
Oba modely dorazí na trh na začátku dubna.