Čeští fotbalisté jsou podhodnocení. Chceme je prodat světu dráž, říká fotbalový agent Ondřej Chyba
- Prosadit se mezi nejlepší fotbalové agenty není v zahraniční konkurenci snadné.
- Chce to být vždy krok napřed a hledat i drobnosti, které vedou k větší důvěře hráčů, říká Ondřej Chyba, spolumajitel agentury Sports & Counselling.
- Úkolem agentů je šířit poselství o kvalitě českých fotbalistů dál do světa, aby ceny rostly.
S profesí fotbalového skauta a později agenta začal Ondřej Chyba asi před sedmi lety v americké multisportovní agentuře Octagon (s českou produkcí turnajů smíšených bojových umění Oktagon nemá nic společného). Octagon zastupuje globální sportovní celebrity jako basketbalistu Stephena Curryho, hokejistu Leona Draisaitla, gymnastku Simone Biles nebo tenistku Karolínu Plíškovou a mnohé další. Firma pořádá sportovní eventy, silná je v byznysu s marketingovými právy kolem sportovkyň a sportovců.
„Když jsem tam nastoupil, vypadalo to na velký rozvoj směrem do Evropy, covid ale všechno změnil a Octagon se opět zaměřil hlavně na domácí americký trh,“ vzpomíná Chyba. Na starosti měl hlavně fotbal, přesně řečeno soccer. V tom se chtěl jako agent prosadit, a tak před dvěma lety zvolil jiný plán. Spojil se s někdejším fotbalovým reprezentantem Václavem Svěrkošem a začali budovat svou vlastní agenturu zaměřenou na mladé talentované fotbalisty. Dnes ve Sports & Counselling zastupují tři desítky hráčů, nejznámější je sparťanský stoper Filip Panák a z opravdu mladých pušek mladoboleslavský záložník Jan Zíka.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!