Práce šlechtí ztratí na významu. V investování ale Šmejce, Komárka a Tykače žádná AI nenahradí, říká Tkáč na SHIFTS
Dubnová konference SHIFTS 2026 začala v pražském hotelu Clarion a do české metropole opět přivedla přední osobnosti ekonomie, byznysu, politiky i vědy ze střední Evropy i dalších částí světa.
Spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč při zahájení konference Shifts za zásadní trend dneška označil generační výměnu. „Po třiceti letech přichází na scénu generace dětí devadesátých let, která začíná přemýšlet o své budoucnosti, stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti,“ říká Tkáč, podle kterého jde o změnu srovnatelně významnou s geopolitickými otřesy, protože zásadně ovlivní, jak budou firmy i společnosti fungovat v dalších desetiletích.
Tkáč také otevřel otázku hodnot v podnikání. Odkázal přitom na populární seriál Succession, v němž podle něj chybí pozitivní postavy, a varoval, že byznys by se neměl vydat podobnou cestou. „Jedna z hlavních výzev byznysu je, abychom při něm předali dobré hodnoty, které přežijí,“ dodává s tím, že by si současná podnikatelská generace měla klást otázku, co po sobě zanechá, a to především v podobě principů a odpovědnosti. „Z tohoto světa bychom měli odejít s dobrým pocitem,“ říká Tkáč.
Tkáč mimo jiné vyzdvihl také rozmach umělé inteligence. „AI je pokračování lidstva. Meli bychom za to být vděční. Přísloví ‚práce šlechtí‘, které se říká po tisíce let, ztratí na významu. Stále tu ale bude skupina lidí, která bude chtít víc a tito lidé budou výrazně lépe placení,“ řekl Tkáč na konferenci.
Komplexní myšlení je nenahraditelné
Umělá inteligence bude mít podle Tkáče zásadní vliv i na podnikání, protože podle něj zásadně promění způsob, jak firmy vznikají i fungují. Zdůraznil, že kapitál zůstane klíčovou podmínkou rozvoje technologických projektů, zejména v oblasti AI, kde náklady na špičkové týmy rychle rostou. „AI umožní výrazně zefektivnit práci a omezit rutinní činnosti, rozhrne informační balast, takže podnikatelé se budou moci více soustředit na klíčová rozhodnutí,“ říká.
„Je hloupost se bát, že nás AI přeroste, protože to nás přerostla humanita a ne roboti,“ říká Tkáč, podle kterého technologie sice umožní jednotlivcům vybudovat projekty, které dříve vyžadovaly rozsáhlé týmy, přesto však zůstane nenahraditelná lidská schopnost komplexního myšlení. „V investování Šmejce, Komárka a Tykače žádná AI nenahradí,“ dodává Tkáč.
Kdo další vystoupí?
Mezi hlavními řečníky vystoupí například Andrew Huberman, uznávaný neurovědec ze Stanfordovy univerzity, jehož podcast o lidské výkonnosti sledují miliony posluchačů. Doplní ho podnikatel Daniel Křetínský, který na konferenci poprvé veřejně představí svůj projekt HX Clinic.
Do programu se zapojí také bývalý velitel sil NATO v Afghánistánu John W. Nicholson Jr., bankéř Tomáš Spurný nebo manažer Didier Stoessel. Někteří řečníci vystoupí osobně, další se připojí virtuálně.
O SHIFTS
Podle zakladatele konference a šéfredaktora e15 Nikity Poljakova stojí Shifts na jiném principu než většina podobných akcí. „Většina konferencí nabízí odpovědi. Shifts staví na otázkách, které ještě nemají jednoduché řešení. Právě to podle nás dává smysl,“ uvádí.
Konference se koná 28. dubna 2026 v Praze a je určena především seniornímu publiku z oblasti financí, politiky a strategického managementu. Organizátoři ji profilují jako jedno z klíčových výročních fór pro strategickou debatu ve střední Evropě.
Více informací najdete na stránkách akce zde.