Energošmejdi jsou zpět na scéně, fixace cen energií jsou kvůli geopolitice opět v kurzu, říká Zemanová z ERÚ
- Energetický trh po krizi ožil a přivedl zpět sofistikovanější energošmejdy.
- Energetický regulační úřad doporučuje kvůli geopolitice zákazníkům co nejrychlejší zafixování cen energií.
- Pasivita a věrnost jednomu dodavateli se prodraží, zákazníci by měli aktivně vyjednávat.
Český trh s energiemi se po krizi stabilizoval a ožil, což s sebou však paradoxně přineslo i negativní jev v podobě návratu takzvaných energošmejdů. Podle Markéty Zemanové, členky rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jejich výskyt není tak masový jako dříve v období před koronavirovou pandemií, prodejci jsou však podle jejích slov sofistikovanější.
Platí, že často cílí na ty nejzranitelnější skupiny – například na seniory či osamělé lidi, kteří si chtějí povídat. „Obecně platí, že výhodné nabídky na ceny energií nikomu samy neklepou. Už jen toto je podezřelé a radím takovým lidem vůbec neotvírat,“ říká ve FLOW Zemanová.
Energošmejdi a jejich bílí koně
Boj s energošmejdy je prý složitý. Když ERÚ jednu licenci zruší, stejní lidé si založí jinou firmu jen s jiným názvem a pokračují dál. I proto začal úřad využívat nový legislativní nástroj, takzvaný cejch dodavatele, který má bránit recyklaci těchto problémových podnikatelů. „Můžeme odmítnout dát licenci někomu, kdo páchal nekalé praktiky a byla mu proto zrušena licence. Je to určitý game changer, i když je tu pořád možnost, že si společnost najde nějakého bílého koně,“ varuje Zemanová.
Správná doba na fixaci
Ačkoliv je trh v současnosti plně konkurenční a ceny stabilní, geopolitika vrací do hry fixace cen energií. Hrozba eskalace konfliktu na Blízkém východě vyvolává u zákazníků nervozitu. Zemanová radí všem fixovat ceny energií co nejdříve.
„Ze dne na den ceny lítají nahoru dolů. V tuhle dobu vidíme zvýšený zájem zákazníků o fixované produkty, aby si rychle zajistili ceny, které jsou pořád ještě dobré. Zvýšené ceny z burz se totiž do ceníků dodavatelů promítají postupně,“ vysvětluje členka Rady ERÚ.
Aktivní zákazník platí méně
Obecně radí všem zákazníkům, aby byli aktivní a ozývali se svým dodavatelům a žádali lepší podmínky. Připomíná, že nejvíc platí pasivní zákazníci. Česká republika se často objevuje v žebříčcích Eurostatu jako země s jedněmi z nejdražších energií. Podle Zemanové je však potřeba rozlišovat mezi tím, co lidé reálně platí ve starých smlouvách, a tím, co jim trh nabízí dnes.
Pro srovnání doporučuje využívat nezávislé nástroje a například veřejně dostupný srovnávač cen na webových stránkách ERÚ. „Náš srovnávač je státem garantovaný a nezávislý, nehrozí u něj, že vám pak budou volat zprostředkovatelé,“ zdůrazňuje v rozhovoru.
Jedním z největších přínosů energetické krize je podle Zemanové edukace veřejnosti. Lidé se konečně začali zajímat o to, od koho a za kolik energie odebírají. Pasivita se totiž v dnešní době přímo propisuje do peněženek a věrnost se u dodavatelů většinou vůbec nevyplácí.
Jaké nové triky využívají energošmejdi? Jaké nejvyšší pokuty úřad dodavatelům uvalil? Jak velké riziko hrozí, že nám dodavatel nevrátí přeplatek, a jak si správně pohlídat zálohy, které platíme za energie? Všechna témata související s cenami energií jsme podrobně probrali ve videu v článku, podívejte se na celý rozhovor.