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14. Peter Korbačka

14. Peter Korbačka

14. Peter Korbačka Zdroj: Tereza Kovandová

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Šéf slovenské developerské společnosti JTRE a akcionář J&T Private Equity Group. JTRE stojí třeba za výstavbou bratislavské čtvrti Eurovea City nebo projektem Downtown Yards. V posledním roce získal povolení pro další etapu bratislavského projektu River Park a posunul i berlínský Nordhafen. JTRE je stoprocentním akcionářem sportovních klubů HC Slovan, BC Slovan a VK Slovan Bratislava, ve kterých je Korbačka předsedou představenstva.

Hodnota majetku podle e15: 59 miliard korun

  • věk: 55
  • obory: investice, reality
  • zdroj majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group

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