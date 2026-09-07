32.–33. Luděk Sekyra
Jeden z nejvýraznějších tuzemských developerů. Mezi hlavní působiště jeho skupiny patří Praha, zejména Rohanský ostrov a Smíchov, kde buduje nové čtvrti. Odkoupil i klíčové pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov. Na Smíchově bude mít svůj kampus Česká spořitelna, své sídlo tu najde také polostátní ČEZ. Sekyra je známý filantrop, jeho nadace od roku 2020 udílí stipendia a granty především studentům, podporuje i Oxfordskou univerzitu.
Hodnota majetku podle e15: 24 miliard korun
- věk: 62
- obory: reality
- zdroj majetku: Sekyra Group