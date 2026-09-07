5. Jozef Tkáč a Patrik Tkáč
Slovenští finančníci Jozef a Patrik Tkáčovi patří už tři desetiletí k nejvýraznějším postavám česko-slovenského kapitálu. Základy rodinného majetku vyrostly z aktivit skupiny J&T, která začala na Slovensku podnikat v první polovině devadesátých let a postupně kolem sebe vybudovala bankovní i investiční větev. Zatímco Jozef Tkáč zůstává významným akcionářem J&T Finance Group, viditelnější roli dnes zastává jeho syn Patrik, předseda představenstva finančního holdingu. Vedle regulované finanční skupiny stojí privátní investiční struktury J&T, přes něž rodiny spojené se skupinou drží kapitál v řadě podniků napříč Evropou.
Stále důležitější roli v uspořádání tohoto majetku hraje J&T Arch Investments, který se stal vůbec největším fondem kvalifikovaných investorů v česko-slovenském prostoru: rok 2025 zakončil s aktivy 202,9 miliardy korun, což je meziročně nárůst téměř o 67 procent. Na jaře J&T spustila nástupnický fond J&T Arch II. Během prvního úpisu do něj investoři vložili bezmála 300 milionů eur, z čehož přibližně 155 milionů připadlo na zakladatelské rodiny J&T. Podstatná část rodinného kapitálu je dál navázaná na dlouholeté partnerství Patrika Tkáče s Danielem Křetínským. Především prostřednictvím struktury kolem J&T Capital Partners má J&T nepřímou expozici vůči 44procentnímu podílu v Křetínského skupině EP Group, tedy včetně EPH. Právě energetika zůstává největší složkou portfolia J&T Arch. Další společné investice Křetínského a Tkáče se soustřeďují kolem EP Equity Investmentu a investičního vehiklu Vesa. J&T Arch do této investiční platformy na konci roku 2025 vložil 500 milionů eur ve formě preferenčních akcií. Portfolio zahrnuje nebo v posledních letech zahrnovalo podíly ve firmách jako Sainsbury’s, Casino, Fnac Darty či PostNL. Těžiště maloobchodních ambicí se mezitím přesunulo do Francie. V lednu 2026 skupina EP oznámila nabídku na převzetí Fnac Darty, již ocenila na 1,1 miliardy eur. Přes Vesu už v té době kontrolovala 28,5 procenta firmy a cílem nabídky je získat většinu. Svůj vliv chce Křetínský upevnit i v tamním dluhy zatíženém řetězci Casino. Francie zůstává důležitá rovněž v mediálním byznysu. Přes společné investiční struktury má Tkáč nepřímý podíl také v Czech Media Investu, pod nějž spadají česká i zahraniční mediální aktiva včetně vydavatelství e15 magazínu. Během posledního roku pokračovala zejména proměna francouzské CMI France. Proces odprodejů zahájený v létě 2025 vyústil v zúžení portfolia kolem značek jako Elle a Marianne. Do širší mapy společného byznysu Tkáče a Křetínského nadále patří rovněž International Distribution Services s britskou Royal Mail a GLS či německý velkoobchod Metro AG. Samostatným pilířem zůstává J&T Finance Group. Finanční holding zakončil rok 2025 s bilanční sumou 17,1 miliardy eur a čistým ziskem 321 milionů eur. Jeho hlavním motorem je J&T Banka, která za rok 2025 vykázala rekordní čistý konsolidovaný zisk 6,5 miliardy korun. Zároveň se uzavřela jedna dlouhá kapitola slovenského retailového bankovnictví: v lednu 2026 belgická KBC dokončila nákup společnosti 365. bank od J&T Finance Group za 708 milionů eur.
Hodnota majetku podle e15: 213 miliard korun
- věk: 76 a 53 let
- obory: energetika, finance, obchod, reality, investice
- zdroj majetku: J&T Finance Group, J&T Private Equity Group, EP Global Commerce, EP Equity Investment