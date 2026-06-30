Český byznys chce skokově růst. Ambice firem ale narážejí na narážejí na nedostatek lidí a akvizičních cílů, ukazuje průzkum
- Velké firmy chtějí expandovat a nakupovat konkurenci, na trhu je ale nedostatek firem na prodej.
- Nedostatek kvalitních lidí je pro 58 % podniků největší brzdou, která navíc tlačí nahoru mzdové náklady
- S rostoucí velikostí firmy obratně kombinují úvěry a dluhopisy, což potvrzují data z J&T Banka Business Reportu.
České firmy vyrostly do dospělosti a jejich zakladatelům nechybí sebevědomí ani odvaha k expanzi. O jejich vyzrálosti svědčí, že vedle stabilního organického růstu stále častěji volí dravé akvizice a vstup na nové trhy.
Apetit po skokovém rozvoji však naráží na zásadní bariéry: na trhu je více kupujících než těch, kteří chtějí firmy prodávat, a ambiciózní plány brzdí kritický nedostatek kvalitních lidí i regulatorní překážky. Vyplývá to z prvního ročníku unikátního průzkumu J&T Banka Business Report 2026, který mapuje náladu, očekávání a hlavní problémy více než stovky českých firem s průměrným obratem nad 500 milionů korun ročně.
Motory růstu
Přestože se v posledních letech pozornost soustředí na digitalizaci, umělou inteligenci a automatizaci, podnikatelé za nejdůležitější předpoklad rozvoje nadále považují lidský potenciál. Pro 71 % respondentů představují zaměstnanci a jejich kvalita nejvýznamnější pozitivní faktor. Výrazně přispívá i samotná výkonnost firmy a její tržní pozice, a to z 61 %.
Základem úspěchu zůstává organický růst, na reinvestice vlastních prostředků spoléhá 82 % oslovených podnikatelů. Zároveň se drží oblastí, ve kterých mají dlouhodobou expertizu. Konrkténě 74 % dotázaných společností rozvíjí svůj hlavní obor podnikání a bezmála polovina rozšiřuje aktivity do navazujících částí dodavatelsko-odběratelského řetězce.
„Český byznys už není o pokusech a omylech. Firmy dozrály v tom, jak přemýšlejí nad potřebami svých zákazníků, jak profesionální mají management a jak využívají bankovní financování," říká Jan Kotek, ředitel úseku úvěrových obchodů a člen představenstva J&T Banky. Právě schopnost přejít od intuitivního řízení k profesionálnímu finančnímu managementu a reportingu je podlě něho jasným znakem zralosti, která jim otevírá dveře k financování dalšího stupně jejich rozvoje.
Čím větší firma, tím sofistikovanější financování
S velikostí firmy se proměňuje i způsob, jakým svůj růst financuje. Zatímco menší podniky se opírají hlavně o vlastní zdroje, u těch s obratem nad 500 milionů korun se klíčovým pilířem stávají bankovní úvěry, v yužívá je 73 % z nich oproti 41 % u menších firem. Velké podniky také čtyřikrát častěji sahají po dluhopisových emisích, konkréntě 20 % oproti 5 %.
„S velikostí firmy roste i schopnost využívat složitější nástroje financování. Od běžného úvěru přes akviziční struktury až po dluhopisy. To proměňuje i roli banky. Stále méně jde o samotné peníze a stále více o to být partnerem, který pomůže postavit kapitálovou strukturu pro další růst nebo pomůže s expertizou při vstupu na nový trh,“ vysvětluje ředitel úseku úvěrových obchodů Kotek.
S rostoucí velikostí pak nabývá na síle i odvaha měnit strategii. U velkých společností získávají na významu akvizice, 49 % a strategická partnerství, 24 %. Touha nakupovat ale zároveň naráží na realitu trhu. Zatímco téměř polovina velkých podnikatelů chce expandovat skrze nákup jiné firmy, o prodeji v horizontu pěti let uvažuje pouze 31 % respondentů.
Zahraniční apetit roste, ale…
Český trh začíná být velkým firmám těsný, čistě doma zůstává jen 28 % z nich. Tuzemsko sice nadále dominuje v celkovém objemu tržeb, kdy ho jako těžiště označuje 73 % velkých firem, zahraničí je však jako hlavní působiště klíčové již pro 33 % podniků.
Přirozenou první volbou expanze zůstává Slovensko, kde už působí 77 % respondentů, následované Německem s 53 % a sousedním Rakouskem, kde je to 43 %. Stále silnější pozici si však buduje Polsko se 42 %. To firmy vnímají jako obrovskou příležitost, mimo jiné i díky odchodu západních investorů po vypuknutí konfliktu na Ukrajině.
„Řada velkých podnikatelů už v zahraničí zčásti působí, zájem o přeshraniční expanzi ale zůstává převážně regionální a navázaný jen na tradiční obchodní vazby. Českým podnikům v tomto stále chybí odvaha nebo často jen dobrý partner pro to, aby se prosadily i na světových trzích. Do budoucna tak ale mohou zbytečně narazit na strop svého růstu,“ komentuje data Kotek.
Limity českého byznysu
Největší bariérou pro další rozvoj českého byznysu jsou podle J&T Banka Business Reportu paradoxně také lidé. Nábor a udržení talentů označuje za zásadní problém 58 % podnikatelů. Více než polovina dotázaných firem, přesně 54 %, se shoduje, že nedostatek vhodné pracovní síly má za následek pokračující tlak na mzdy. Ten pak zbytečně zatěžuje náklady a kvůli nízké produktivitě postupně oslabuje konkurenceschopnost podniků.
„Mnoho firem nechce čekat na výsledky reforem vzdělávání a začaly si své zaměstnance i budoucí lídry vychovávat samy. Cestou může být i užší spolupráce se specializovanými obory na vysokých či středních školách,“ říká ze zkušenosti s firemními klienty Kotek.
Významnou překážkou zůstává také regulatorní prostředí. Čtyři z deseti velkých podniků upozorňují na rostoucí administrativní zátěž, složitou legislativu a nestabilní podmínky ze strany státu. Firmy dlouhodobě kritizují pomalé povolovací procesy i nízkou předvídatelnost prostředí.
„Český byznys prokázal, že umí růst a pozitivně překvapovat. Dnešní podnikatelští lídři mají zdravě vztyčenou hlavu. Věří si, že si poradí s čímkoliv, co přijde, protože už si prošli řadou neočekávaných krizí. Tato podnikavost a ochota riskovat vlastní kapitál i v oborech mimo jejich původní pole působnosti nebo při expanzi na zahraniční trhy je to, co táhne dopředu celou českou ekonomiku,“ uzavírá člen představenstva J&T Banky Jan Kotek.