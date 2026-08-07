Finvox roste v počtu konzultantů i službách pro klienty. Jeho součástí se stává tradiční moravská firma ST Consult
- Finvox, člen evropské skupiny Renomia Group zaměřený na pojišťovací a finanční služby pro retailové klienty, pokračuje ve svém růstu.
- Překonává hranici tří stovek konzultantů.
- Nejnověji se součástí Finvox stává ST Consult, tradiční poradenská společnost s více než dvacetiletou historií a padesátkou konzultantů.
ST Consult patří mezi etablované společnosti na tuzemském trhu finančního a pojišťovacího poradenství. Firma založená v roce 2004 manželi Olgou a Jaroslavem Trávníčkovými si vybudovala silnou pozici zejména na Moravě, kde prostřednictvím sítě šesti kanceláří poskytuje klientům komplexní služby v oblasti pojištění, financování, investic a zajištění na penzi.
Nyní se ST Consult stává součástí Finvox, který ve společnosti získává 100% podíl. Trávníčkovi, centrální tým i padesátka konzultantů působících v režimu tzv. vázaných zástupců zůstávají ve firmě i nadále.
„Mám velkou radost, že se k Finvox připojuje další úspěšná a respektovaná firma s dlouhou historií a silnými vztahy s klienty. Spojení se ST Consult zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu a rozvoje poradenské sítě po celé České republice. Významně tím posilujeme naši pozici na Moravě a zároveň získáváme do týmu zkušené profesionály, kteří s námi sdílejí důraz na kvalitu služeb a dlouhodobou péči o klienty,“ říká Michal Musil, ředitel a předseda představenstva Finvox.
Pro ST Consult představuje spojení možnost dalšího rozvoje a přístup k širšímu zázemí, technologiím i know-how jedné z nejvýznamnějších skupin v evropském pojišťovnictví.
„Za více než dvacet let jsme vybudovali stabilní společnost, která naplňuje své poslaní spojovat svět lidí a financí. Pro další rozvoj jsme hledali spojence, který sdílí naše hodnoty a zároveň nám otevře nové možnosti růstu. Finvox, respektive Renomia Group, vnímáme jako silného a prověřeného partnera, který je lídrem ve svém oboru ve střední Evropě. Věřím, že toto spojení přinese významné příležitosti našim klientům, konzultantům i celé firmě,“ říká Jaroslav Trávníček, ředitel a spoluzakladatel společnosti ST Consult.
Spojení Finvox, Renomia Group a ST Consult je výsledkem dlouhodobé spolupráce partnerů, kteří se vzájemně velmi dobře znají. ST Consult je už bezmála deset let členem Renomia Network, největší sítě pojišťovacích zprostředkovatelů na českém trhu.
„V Renomia Group dlouhodobě věříme, že úspěšná partnerství stojí na důvěře, společných hodnotách a stálých investicích do rozvoje. Se společností ST Consult spolupracujeme řadu let a během této doby jsme měli možnost přesvědčit se o kvalitě jejich práce, profesionalitě i férovém přístupu ke klientům. Přesně takové partnery vyhledáváme. Náš dlouhodobě solidní přístup je zárukou kvality a stability jak pro klienty, tak pro konzultanty,“ vysvětluje Pavel Nepala, spoluzakladatel a managing partner Renomia.
Finvox v posledních měsících dynamicky rozšiřuje svoji poradenskou síť. Letos se už součástí společnosti stala také poradenská firma Quatro finance. Dohromady s Quatro finance a ST Consult tak nyní Finvox zastřešuje už přes tři stovky vázaných zástupců. Díky těmto krokům Finvox dále posiluje své postavení na českém trhu finančního a pojišťovacího zprostředkování a rozšiřuje tým profesionálů, kteří klientům pomáhají s pojištěním, investicemi, hypotékami, úvěry i zabezpečením na penzi. Jako součást Renomia Group mají poradci Finvox přístup k moderním technologiím v čele s nástroji umělé inteligence, mezinárodnímu know-how a zázemí významné středoevropské skupiny v oblasti pojištění a risk managementu.