Heřmanická halda: Kolem stěny koluje řada mýtů. Tady jsou fakta
- Poslední dobou v médiích opět rezonuje téma haldy Heřmanice, která je u nás na Ostravsku dlouhodobě bolavým místem.
- Je to oblast, kde se bohužel poslední čtyři roky neřeší podstata a sanace, ale vzájemné spory všech zúčastněných stran.
- Do tohoto soukolí sporů byla vtažena i společnost Ridera Bohemia.
Jsem rád, že se o heřmanické haldě mluví, protože je to problém, který je třeba řešit. Věcná debata se však těžko posouvá dál, pokud se točí v kruhu a veřejný prostor ovládajíspíše domněnky, polopravdy a účelová zkreslení. Poslední text pod názvem „Babiš selhal. Hraje si na bosse, ale u Heřmanické haldy působí jen jako další slibotechna“ mě přiměl k tomu, abych se touto formou veřejně vyjádřil. Chci proto na jednom místě srozumitelně uvést na pravou míru fakta ohledně stěny, kterou zde naše firma budovala.
OVS A
Pro výstavbu první části oddělovací vzdušné stěny (OVS A) byl použit certifikovaný harmonizovaný výrobek, který má potřebné vlastnosti zajišťující geotechnickou stabilitu a nehořlavost. Tento výrobek vzniká recyklací ze stavebního a demoličního odpadu.
Zákon o odpadech a poplatky
V hierarchii nakládání s odpady, jak ji stanovuje zákon, je na prvním místě recyklace, případně využití odpadu, a na posledním místě je skládkování, a to v okamžiku, kdy odpad již nelze dále využít či recyklovat. Protože zákonodárce v zákoně o odpadech preferuje recyklaci a využití, je tento způsob osvobozen od poplatků. Cílem je motivovat původce, případně zpracovatele odpadu k tomu, aby se odpady recyklovaly a využívaly, místo aby se skládkovaly. Tato norma se aplikuje ve všech vyspělých zemích celého světa.
Nevhodné nakládání se zeminou
Téma zeminy se vztahuje ke zcela jiné části odvalu a s budováním OVS nemá nic společného. Zemina byla využívána jako uzavírací vrstva pro následnou biologickou rekultivaci již vyhořelého odvalu. Toto téma nemá s budováním stěny žádnou spojitost, ačkoli se tyto dvě věci v médiích neustále slučují.
Nepořádek na povrchu
Jsou-li na povrchu OVS k vidění věci, které tam údajněnepatří, pak se jedná o navážku, která proběhla v uplynulých čtyřech letech, co v místě Ridera nepůsobí a nemá na nějpřístup. Je zdokumentováno, že na OVS probíhal návoz neidentifikovatelných materiálů. Každopádně platí, že skladba materiálů v OVS je z certifikovaného, harmonizovaného výrobku a plní svůj účel.
Teplota
Některá média uvádějí teplotu 50 °C. Zde je třeba dodat, že se jedná o anomálii jedné ze sond, kterých je v OVS celá řada.Navíc tato teplota v místě je dlouhodobě stabilní. Teploty v ostatních měřicích sondách jsou rovněž stabilní a vykazované hodnoty jsou výrazně pod touto úrovní. Teplotní měření dlouhodobě potvrzuje funkčnost stěny.
Závěr
Těžko si představit prozkoumanější stavební dílo, než je oddělovací vzdušná stěna. Více než 85 hloubkových vrtů a kopaných sond na 200 metrech dlouhé stěně. Znalecké posudky od nejrenomovanějších evropských institucí potvrzující správnost a funkčnost OVS. A zatímco zde se nepřestává s měřením a zkoumáním, termika nerušeně postupuje zbylým územím o délce zhruba 700 metrů, kde měly původně stát stěny B a C.
Nezbývá než doufat, že se co nejdřív začne hledat skutečné řešení problému se jménem heřmanická halda místo nekonečných mediálních přestřelek a točení se v kruhu. Věřím, že si to my lidé na Ostravsku zasloužíme.
Autor je člen představenstva společnosti Ridera Bohemia.