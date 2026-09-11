Hero & Outlaw získala Grand Prix pro nejlepší agenturu. Ocenění přichází po roce výrazného růstu
Komunikační agentura Hero & Outlaw získala Grand Prix Nejlepší agentura v letošním ročníku soutěže Zlatý středník. Vedle hlavního ocenění přidala čtyři umístění na stupních vítězů a jedno ocenění Top rated za projekty pro Českou asociaci pojišťoven a Českou kancelář pojistitelů. Výsledek přichází v době, kdy agentura roste, posiluje vedení a rozšiřuje své služby i klientské portfolio.
Hero & Outlaw bodovala také s konkrétními projekty. Mobil místo tužky: Bouračka.cz, vytvořený pro Českou kancelář pojistitelů, získal druhé místo v kategorii Webové stránky a ocenění Top rated v kategorii Launch, relaunch, rebranding. Projekt Národní den bez spěchu: zpoždění, které zachraňuje životy pro Českou asociaci pojišťoven skončil druhý v kategorii Auto-moto a doprava a třetí ve Finančních službách. Ve stejné oborové kategorii obsadil druhé místo také projekt Největší omyl Čechů: 60 % pojištění domu stačí.
„Když jsem Hero zakládal, měl jsem ambici dělat PR jinak, než bylo na trhu běžné, a postavit nejlepší agenturu. Firmu nevnímám jako rodinu, ale jako špičkový sportovní tým: každý musí znát svoji roli, chtít se zlepšovat a společně hrát na výsledek. Grand Prix je pro mě potvrzením, že se téhle ambici přibližujeme. Není to ale cílová páska. Chceme dál zvyšovat laťku a klientům doručovat práci, která má skutečný dopad,“ říká Marek Hanč, zakladatel a managing partner Hero & Outlaw.
O vítězích 24. ročníku Zlatého středníku rozhodovalo 18 odborných porot se 160 profesionály z oblasti public relations, marketingu a audiovize. Do soutěže bylo přihlášeno 650 prací, z nichž 196 postoupilo do finále. Podle Petry Adámkové, předsedkyně profesní asociace ASCOPA, která soutěž pořádá, je ocenění Hero & Outlaw potvrzením, že poroty vedle jednotlivých projektů vnímají i dlouhodobě kvalitní práci celých týmů.
Ocenění navazuje na období výrazného růstu agentury. Za rok 2025 zvýšila Hero & Outlaw obrat ze 100 na 114 milionů korun. Růst staví především na hlubší sektorové specializaci, rozšiřování komunikačních disciplín a služeb v oblasti reputačního managementu, dat a umělé inteligence. Letos rozšířila klientské portfolio například o Heureku, Edenred, Boehringer Ingelheim nebo Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu a současně posílila svůj management a seniorní klientské týmy.
„Ocenění přichází ve chvíli, kdy agentura rychle roste. Růst přirozeně vytváří větší nároky na týmy, procesy i klientský servis. To, že při něm dokážeme držet vysokou kvalitu práce, je nejlepší zpráva pro naše klienty i pro nás dovnitř,“ říká Marcela Tučníková, managing director Hero & Outlaw.
Pro Hero & Outlaw nejde o první výrazný úspěch v oborových soutěžích. Ve Zlatém středníku mimo jiné získala v roce 2022 Grand Prix Projekt roku za kampaň Zpomal, dokud není skutečně pozdě pro Českou asociaci pojišťoven. Agentura má na kontě také tři Cannes Lions. Dlouhodobě se zaměřuje především na strategickou a reputační komunikaci v regulovaných a byznysově složitých odvětvích a vedle tradičních komunikačních disciplín v poslední době rozvíjí také práci s AI a reputací značek v prostředí velkých jazykových modelů.