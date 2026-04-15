Natland prodává poskytovatele půjček Express Cash společnosti Provident Financial
- Společnost Provident Financial kupuje od investiční skupiny Natland část firmy EC Financial Services provozující značku Express Cash.
- Akvizice přinese Providentu téměř třetinový nárůst klientského portfolia a posílí jeho pozici na českém trhu spotřebitelských úvěrů.
- Stávajícím klientům Express Cash zůstávají platné smlouvy i podmínky, přičemž po schválení úřady přejdou veškeré služby pod křídla Providentu.
Společnost Provident Financial, která je součástí mezinárodní skupiny International Personal Finance (IPF), oznamuje svůj záměr akvírovat od investiční skupiny Natland část společnosti EC Financial Services, která poskytuje finanční služby s důrazem na osobní přístup a individuální péči o klienty. Oznámený záměr je součástí dlouhodobé strategie Providentu spočívající v posilování pozice na českém trhu a rozšiřování přístupu k financování pro domácnosti, které jej využijí. Transakce je nyní předmětem procesu schválení příslušnými orgány.
Pro český Provident znamená strategické spojení nejen rozšíření klientského portfolia téměř o jednu třetinu, ale také příležitost efektivně spojit osobní přístup obchodních zástupců Express Cash s dlouholetou mezinárodní expertízou Providentu. V rámci celé skupiny IPF představuje akvizice důležitý krok v naplňování strategie nazvané Next Gen. Jejím cílem je udržitelný rozvoj značky a produktů s ohledem na potřeby nové generace zákazníků, ať už se jedná o inovativní technologie, odpovědný přístup k úvěrování nebo finanční inkluzi.
„Pokud bude transakce schválena, připojení Express Cash k Providentu nám umožní rozšířit přístup k regulovaným finančním službám pro více domácností v době, kdy je finanční stabilita pro mnoho lidí zásadní. Naším cílem je nabídnout zákazníkům to nejlepší z obou značek, jako je dobrá znalost místního prostředí, osobní přístup ke každému klientovi nebo jasná pravidla odpovědného úvěrování, na nichž Provident dlouhodobě staví. Z hlediska organizace je naší prioritou zajištění hladkého průběhu celého procesu jak pro klienty, tak pro obchodní síť,“ říká Radek Mlčák, generální ředitel společnosti Provident Financial.
„Natland do projektu vstoupil v době, kdy bylo klíčové nastavit řízení, kapitálovou disciplínu, risk management a procesy odpovídající přicházející regulaci. Dnes přechází část aktivit do skupiny, která má rozsáhlé mezinárodní know-how a kapacitu dál rozvíjet regulované finanční služby pro široké spektrum klientů,“ říká David Manych, Portfolio Partner investiční skupiny Natland pro Private Equity & Investments.
Pro klienty Express Cash se během schvalovacího procesu ani po jeho dokončení nic nemění. Všechny smlouvy i sjednané podmínky zůstávají beze změn a služby budou nadále poskytovány ve stejném rozsahu jako doposud.
Po schválení transakce společnost EC Financial Services včetně značky Express Cash ukončí poskytování spotřebitelských úvěrů a její aktivity a služby přechází na Provident Financial. Cílem tohoto kroku je zajistit stabilitu, kontinuitu a další rozvoj služeb pro klienty, a to bez jakéhokoli přerušení.
„Vážíme si důvěry, kterou nám společnost Provident Financial projevila, a jsme rádi, že jsme mohli asistovat při této transakci, která představuje významný krok v posilování její pozice na českém trhu finančních služeb,“ uvádějí k procesu převodu Petr Suchý, partner Deloitte Legal, a Jan Vomáčka, partner Deloitte Advisory.
Tímto oznámením Provident Financial potvrzuje svůj dlouhodobý závazek poskytovat dostupné finanční služby odpovědným způsobem, a tím umožnit lidem snadněji zvládnout neočekávané a složité životní situace.