Tchaj-wan uvolnil další miliardu pro české startupy. Pokud jí bude mít do čeho investovat
- Přímé lety mezi Prahou a asijským technologickým centrem budou létat každý den a přibude i nový letecký dopravce Starlux.
- Tchaj-wan posílá další miliardy do českých technologických firem a rozšiřuje fond zaměřený na nadějné projekty v našem regionu.
- Hodnotová diplomacie přináší konkrétní výsledky v podobě investic do výroby čipů i budování logistických center v krajích.
Předseda senátu Miloš Vystrčil se z aktuální návštěvy Tchaj-wanu vrací minimálně se dvěma dobrými zprávami. Přímé lety mezi Prahou a Tchaj-pejí budou létat denně, ke stávající aerolince China Airlines se přidá konkurent Starlux. A tchajwanská vláda uvolní další finanční prostředky, které může investovat do českých začínajících technologických firem. Pro ty už v minulosti vyčlenila miliardy korun.
Vláda asijského ostrova, který dominuje výrobě čipů, počítačů a dalších moderních technologií, investuje do startupů skrze fond rizikového kapitálu Taiwania Capital. V rámci něho byl v roce 2022 vytvořen speciální podfond pro střední a východní Evropu (CEE Fund). Tchajwanci do něj tehdy poslali 200 milionů dolarů, skoro 4,2 miliardy korun. Asi 80 procent z této částky bylo vyčleněno na startupy v Česku, Litvě a na Slovensku.
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