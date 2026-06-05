Léky na hubnutí jako nová zbraň proti rakovině? Studie naznačují překvapivý efekt
- Léky na hubnutí mohou podle nových studií snižovat riziko některých druhů rakoviny.
- Výzkumy naznačují lepší přežívání i pomalejší postup onemocnění u pacientů s nádory.
- Odborníci zatím varují, že důkazy nejsou dostatečné pro doporučení těchto léků jako prevence rakoviny.
Léky na hubnutí ze skupiny GLP-1 by mohly přinášet další významný zdravotní benefit. Vedle léčby obezity, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění by totiž mohly pomáhat také v prevenci některých druhů rakoviny. Upozorňuje na to deník The Washington Post s odkazem na desítky nových studií prezentovaných na letošním výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu.
Zatímco ještě před několika lety byly přípravky jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro vnímány především jako léky na diabetes, v posledních letech způsobily revoluci v léčbě obezity. Nová data nyní naznačují, že jejich účinky mohou být mnohem širší.
Na konferenci ASCO bylo letos představeno více než 40 studií, které zkoumaly souvislost mezi užíváním GLP-1 léků a výskytem rakoviny. Výsledky podle odborníků překvapivě často ukazovaly stejným směrem. U pacientů užívajících tyto přípravky byl evidován nižší výskyt některých nádorových onemocnění, pomalejší progrese rakoviny nebo lepší výsledky její léčby.
Méně rakoviny prsu i slinivky
Jedna z nejdiskutovanějších studií pochází z Pensylvánské univerzity. Výzkumníci analyzovali zdravotní data přibližně 100 tisíc žen ve věku 45 až 80 let a zjistili, že u uživatelek GLP-1 léků byla pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu přibližně o 30 procent nižší než u srovnatelných žen, které tyto přípravky neužívaly.
Další studie z MD Anderson Cancer Center sledovala více než 137 tisíc pacientek s rakovinou prsu. Ženy užívající GLP-1 léky měly výrazně lepší dlouhodobé přežití. Pět let po operaci jich bylo naživu téměř 96 procent, zatímco ve srovnávací skupině přibližně 90 procent.
Pozitivní náznaky se objevily také u dalších druhů rakoviny. Výzkumníci zaznamenali nižší výskyt rakoviny slinivky břišní, akutní myeloidní leukémie nebo některých nádorů trávicího traktu. Zvláštní pozornost vzbudily výsledky týkající se rakoviny plic. Ta totiž tradičně nepatří mezi onemocnění spojovaná s obezitou, přesto některé studie naznačily, že pacienti užívající GLP-1 léky mohou mít lepší prognózu i v tomto případě.
Účinek možná nesouvisí jen s hubnutím
Vědci se domnívají, že pozitivní vliv nemusí být způsoben pouze samotným úbytkem hmotnosti. Současné léky jako Ozempic nebo Wegovy obsahují látku semaglutid, zatímco Mounjaro a Zepbound využívají tirzepatid. Nejnovější generace přípravků, mezi něž patří experimentální retatrutid od společnosti Eli Lilly, ovlivňuje dokonce tři hormonální dráhy současně.
Právě retatrutid v posledních týdnech vzbudil mimořádný zájem. Ve studii třetí fáze pomohl pacientům zhubnout v průměru 28 procent původní tělesné hmotnosti a téměř polovina účastníků dosáhla úbytku váhy přes 30 procent. Jde o výsledky, které se dosud blížily spíše bariatrickým operacím než farmakologické léčbě.
Onkologové ale upozorňují, že protinádorové účinky GLP-1 léků mohou být nezávislé na samotném hubnutí. Tyto přípravky totiž ovlivňují zánětlivé procesy v organismu, metabolismus buněk i fungování imunitního systému. Právě chronický zánět je považován za jeden z faktorů, které podporují vznik a růst nádorových buněk.
Mohou pomáhat i pacientům s rakovinou
Několik studií představených na ASCO naznačilo, že GLP-1 léky by mohly zlepšovat výsledky léčby i u pacientů, kteří už rakovinu mají. Výzkumníci z Cleveland Clinic například zjistili, že u pacientů užívajících GLP-1 léky byla o 38 až 50 procent nižší pravděpodobnost, že jejich rakovina plic, prsu, tlustého střeva nebo jater metastázuje.
Další studie ukázaly lepší přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, nebo s pokročilou rakovinou plic léčenou cílenou terapií. Podle některých vědců mohou léky vytvářet v organismu prostředí, které ztěžuje růst nádorů a současně zvyšuje účinnost imunoterapie.
Odborníci zatím varují před předčasnými závěry
Přes optimistické výsledky však vědci zdůrazňují, že dosavadní důkazy nestačí k tomu, aby byly GLP-1 léky doporučovány jako prevence rakoviny. Většina dosavadních studií byla observační, tedy založená na analýze zdravotních záznamů. Takový výzkum dokáže odhalit souvislosti, ale neprokáže, že léky skutečně způsobují pozorovaný efekt.
Pokud by se výsledky potvrdily v rozsáhlých klinických studiích, mohly by léky původně určené k léčbě cukrovky a obezity změnit přístup nejen k hubnutí, ale také k prevenci a léčbě některých druhů rakoviny. Pro farmaceutické společnosti jako Novo Nordisk a Eli Lilly by to znamenalo otevření zcela nové kapitoly v jednom z nejrychleji rostoucích segmentů zdravotnictví.