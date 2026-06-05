Němci odstartovali soutěž o velké rito z Chebu. V banku leží desetitisíce tahačů
- Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck hledá dodavatele pro závod, který postaví v Chebu.
- Tradiční velká jména jako Bosch, Continental a mnohá další se tak poperou o zakázky na součástky pro desetitisíce nákladních automobilů.
- Těžit by z toho mohli čeští dodavatelé.
Výstavbu nového závodu na výrobu nákladních vozidel v Chebu plánuje Mercedes-Benz Trucks zahájit do konce příštího roku, už nyní však pracuje na nalezení budoucích dodavatelů součástek. Automobilka z německé skupiny Daimler Truck zde hodlá v první fázi zhotovovat až 25 tisíc tahačů ročně, a to nejpozději do roku 2030. Ty díly, které si nevyrábí sama, se tak snaží zajistit v předstihu.
„Výběrová řízení začínají. Dodavatelé budou potřebovat dostatečný čas, aby si předem zajistili materiál, personál nebo výrobní stroje. Hovoříme o desetitisících náklaďácích ročně, to znamená desetitisíce tun komodit, ať už pneumatik, skla, oceli a mnoha dalších,“ říká Josef Mařík, ředitel Daimler Truck ČR, společnosti, která je už čtvrt století jedničkou na českém trhu s nákladními vozidly. Z více než devíti tisíc nových, které byly loni v tuzemsku zaregistrovány dle Svazu dovozců automobilů, byly zhruba dva tisíce právě z dílny tradiční německé značky.
„Očekávám, že v druhém pololetí příštího roku už vysoutěžíme většinu dodavatelů pro budoucí závod,“ dodává Mařík. Mezi ty stávající patří tradiční jména jako Michelin, Bridgestone, Continental, Valeo, Bosch nebo Eberspächer. Průmyslový areál, který vznikne na ploše 65 hektarů, by tak měl přilákat desítky dodavatelů, kteří zde vybudují své vlastní výrobní kapacity.
Daimler Truck investuje miliardy v Chebu
Daimler do nového závodu na finální montáž trucků investuje v první fázi až osm miliard korun. Jde o sumu, která má umožnit výrobu až 25 tisíc vozů ročně. Jediný tahač se skládá z více než šesti tisíc dílů, v případě naplnění kapacity tak bude zapotřebí přes 150 milionů kusů součástek ročně. Pokud Daimler naváže i druhou ze tří načrtnutých fází, kapacita závodu by se zdvojnásobila.
„Uvažovaná kapacita až 25 tisíc těžkých nákladních vozidel představuje ve finančním vyjádření roční produkci v hodnotě více než 100 miliard korun. S ohledem na přirozený zájem na lokalizaci alespoň části komponent to do domácího dodavatelského řetězce může přinést zakázky v řádu desítek miliard korun ročně,“ počítá výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
A o zakázky bude napříč českým „autolandem“ značný zájem. „Určitě budeme mít zájem. Do segmentu užitkových vozidel standardně dodáváme tlumiče, houkačky nebo pedálová ústrojí,“ říká majitel jednoho z největších dodavatelů Brano Pavel Juříček. „Zrovna jsme tuhle příležitost probírali na poradě, je to ale stále úplně na začátku,“ uvádí Robert Záboj, šéf nástrojářské divize Machinery. Společnost, která patří do holdingu Koh-i-noor miliardáře Vlastislava Břízy, dlouhodobě dodává automobilkám formy a další díly a patří k nejvýznamnějším svého druhu v Česku.
Usiluje o to, aby dodávala díly do chebského závodu jak napřímo, tak i zprostředkovaně přes některého z větších dodavatelů. Z její produkce by na východ republiky mohly putovat například odrazky, pohledové nebo plastové díly. Machinery už v segmentu působí, zásobuje například výrobce vozů Scania. „Dvacet pět tisíc tahačů ročně je určitě hezké číslo,“ glosuje Záboj.
Zájem má také Isolit-Bravo miliardáře Kvida Štěpánka. „Zakázek v našem oboru není nadbytek a o každou se velmi tvrdě soutěží. Ucházet se o ně určitě budeme. Pokoušíme se částečně odklonit od automotive, tedy osobních vozů, a tahače jsou přece jen odlišný segment trhu. A tahače, aspoň prozatím, z Číny ve velkém nedovezete,“ říká majitel výrobce dílů i domácích spotřebičů.
Ve hře jsou i zakázky na dodávky součástek do čistě elektrických tahačů, například jde o kabeláž nebo elektromotory. Daimler totiž počítá s montáží dieselových tahačů i těch na bezemisní pohon. „Řešíme i přípravu pro konečnou montáž samotných baterií, jejich výrobu ale nehledáme externě,“ naznačuje Mařík.
Zajistit dodávky dílů ve značném předstihu musí Daimler i proto, že bude každý zhotovovaný tahač unikátním originálem, jak je v branži zvykem. Zákazníky objednávané konfigurace vozů se totiž významně liší, ať už jde o individuální požadavky na kabiny, motory, nápravy či pružení. O to flexibilnější musí být dodavatelský řetězec. Z jeho konce budou sjíždět převážně vozidla z modelové řady Actros, která tvoří asi osmdesát procent prodejů Mercedes-Benz Trucks v Evropě.
Mzda převyšující průměr kraje
„Náklady na logistiku hrají čím dál významnější roli, stejně jako bezpečnost v místě, kde dodavatelé vyrábějí. Česko je politicky stabilní, jeho automobilové strojírenství má ve světě velmi dobrý zvuk a Cheb je jen pár kilometrů od německých hranic. Výrobu tak zefektivníme,“ dodává Mařík.
S efektivitou výroby v Německu se potýkají firmy napříč odvětvími, jednou z největších výzev jsou vysoké mzdové náklady. I proto ruší nejen velcí zaměstnavatelé jako Bosch, Continental, ZF či Volkswagen desítky tisíc pracovních míst. Zatímco průměrná mzda v Česku loni činila 49 tisíc korun, v Německu v přepočtu necelých 121 tisíc korun (téměř pět tisíc eur), uvedly statistické úřady obou zemí.
Budoucí závod v Chebu naopak nové příležitosti vytvoří, pracovat zde má v první fázi asi 1100 zaměstnanců. Daimler už nyní oslovuje dvě cílové skupiny obyvatel. První tvoří takzvaní pendleři, lidé, kteří žijí v Česku a pracovat jezdí do Německa. Automobilka má nabídnout o pětinu vyšší mzdy, než je průměr v Karlovarském kraji – loni činil 42 tisíc, patřil k celorepublikově nejnižším. Druhou cílovou skupinu tvoří Sokolovští.
„Těžba a tepelné elektrárny se tam utlumují, pracuje v nich spousta lidí z technických profesí. S Karlovarským krajem a sokolovskou radnicí veřejnost průběžně oslovujeme,“ dodává Mařík s tím, že se už řeší případná kyvadlová autobusová doprava. Budoucí zaměstnance ze Sokolova by měla dopravit jak do závodu Daimleru, tak k dodavatelům.
„Příchod nového výrobce této velikosti obvykle vytváří multiplikační efekt, který výrazně přesahuje hranice samotného závodu. Pokud se naplní předpoklad příchodu desítek dodavatelských firem, půjde o jeden z nejvýznamnějších průmyslových impulsů pro Karlovarský kraj za poslední dekády,“ dodává Petzl.