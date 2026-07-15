Praha 10 schválila prodej bývalé radnice a Edenu. Tesařova developerská skupina ji přestaví na byty
- Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo prodej souboru nemovitostí tvořeného bývalým sídlem radnice ve Vršovické ulici, budovou někdejšího kulturního domu Eden a souvisejícími pozemky.
- Městská část završuje proces hledání řešení využití příslušného území silným partnerem a zároveň vytváří podmínky pro pořízení nového trvalého sídla úřadu.
- Vybraným zájemcem se stala společnost EPRE Vršovická, ze skupiny Energo Pro miliardáře Jaromíra Tesaře, která předložila nejvyšší nabídku ve výši 1,117 miliardy korun.
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Prodej navazuje na otevřenou výzvu k předložení nabídek, kterou Praha 10 vyhlásila v roce 2025. Jejím cílem bylo získat relevantní tržní podklady a vybrat ekonomicky nejvýhodnější řešení pro další nakládání s majetkem městské části. Vybraným zájemcem se stala společnost EPRE Vršovická, ze skupiny Energo Pro miliardáře Jaromíra Tesaře, která předložila nejvyšší nabídku ve výši 1,117 miliardy korun. Nabídnutá cena významně převýšila jak ostatní podané nabídky, tak původní znalecké ocenění souboru nemovitostí.
Záměr prodeje byl již dříve schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy, čímž byly splněny všechny podmínky vyplývající ze Statutu hlavního města Prahy pro nakládání se svěřeným majetkem. Finanční prostředky získané z prodeje budou uloženy na vázaném účtu a využity výhradně na pořízení nového sídla radnice. Případný přebytek bude investován do rozvoje občanské a veřejné vybavenosti na území městské části, zejména do školských kapacit.
Součástí schválené nabídky je vedle kupní ceny také mechanismus, který městské části zajistí doplatek kupní ceny po případném navýšení zastavitelnosti území oproti dosavadní povolené hodnotě. Kupující se zavázal uhradit dalších 20 661 korun za každý použitý metr čtvereční hrubé podlažní plochy nad tuto současně povolenou hodnotu, pokud dojde změnou územního plánu nebo jiných právních předpisů k navýšení limitů zastavitelnosti území.
„Toto rozhodnutí uzavírá jednu obtížnou kapitolu, která Prahu 10 provázela více než deset let. Chátrající a nevyužívané objekty představovaly problém, jehož řešení nebylo jednoduché nalézt. Jsem přesvědčen, že schválený postup je ekonomicky odpovědný a současně otevírá prostor pro smysluplný rozvoj celé lokality. To je v zájmu městské části, silného investora a v neposlední řadě i občanů dotčených výstavbou. Získané prostředky nám navíc umožní řešit budoucnost radnice bez nutnosti zadlužování městské části. Jednoznačně šlo o největší výzvu tohoto volebního období,“ uvedl věcně příslušný 1. místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.
Podle odborných analýz by rekonstrukce bývalého sídla radnice vyžadovala investici přibližně 1,8 miliardy korun, na kterou městská část nemá finance. Městská část proto dospěla k závěru, že prodej areálu a nákup jiné budovy představuje z ekonomického hlediska nejvýhodnější variantu.
„Pro mě není nejdůležitější samotný prodej, ale to, co bude následovat. Tato lokalita má potenciál stát se přirozenou součástí širšího centra města a nabídnout svým obyvatelům kvalitnější veřejný prostor, nové služby i lepší občanskou vybavenost. Od počátku proto vedeme dialog se společenstvími vlastníků i místními obyvateli a nasloucháme jim. Naším cílem není pouze nahradit nevyužívané budovy novou výstavbou, ale vytvořit místo, které bude dobře fungovat pro své okolí i za desítky let,“ řekl starosta městské části Praha 10 Martin Valovič.
Prodej nemovitostí je součástí širší strategie městské části směřující k zajištění nového, funkčně vyhovujícího sídla úřadu a zároveň k proměně významné lokality v širším centru Prahy.
„Obyvatelé okolních domů se dlouhodobě zajímají o to, co bude s areálem bývalé radnice dál. Je to pochopitelné, protože jde o místo, které má přímý vliv na jejich každodenní život. Právě proto jsme v průběhu celého procesu v pravidelném kontaktu se společenstvími vlastníků a místními obyvateli. Za důležité považuji, že nyní vzniká reálná šance proměnit nevyužívané území v lokalitu, která nabídne více služeb, lepší prostupnost území a kvalitnější zázemí pro místní obyvatele. Dialog s lidmi, kteří v místě žijí, přitom bude pokračovat i v dalších fázích projektu,“ doplnil místostarosta Prahy 10 David Kašpar.
Městská část souběžně s prodejem dále intenzivně jedná o budoucím trvalém sídle radnice. Městská část disponuje několika nabídkami jak ve vyhlášené soutěži v tzv. jednacím řízení s uveřejněním, tak nabídkou existující budovy. „Mojí snahou je vypořádat tuto komplexní transakci ještě v tomto volebním období tak, abych svůj úkol z programu koalice beze zbytku splnil,“ dodal Tomáš Pek. MČ Praha 10 bude o dalším postupu informovat.