Receptem dolarových milionářů jsou data místo emocí, ukazuje průzkum J&T Banka Wealth Report
- Celkem 92 % českých milionářů přijalo výkyvy trhů za nový normál
- Klíčem k úspěchu je pro devět z deseti investorů detailní přehled o majetku.
- Umělou inteligenci využívají čeští milionáři k analýzám dat, ale pro rozhodování jí věří jen 4 % z nich, ukazuje průzkum J&T Banka Wealth Report
Svět není stabilní, geopolitická rizika rostou a promítají se do ekonomiky a dodavatelských řetězců. Divočejší výkyvy na trzích jsou tak součástí dnešní reality, na kterou si musí zvyknout každý. A podle dlouhodobého průzkumu J&T Banka Wealth Report se čeští dolaroví milionáři už adaptovali.
Na vlastní kůži si v posledních letech vyzkoušeli, jaké to je, když se hodnota jejich portfolia dočasně propadne o stovky tisíc korun, ale zakrátko opět láme rekordy. Klíčem ke krocení impulzivních kroků na burze podle nich není křišťálová koule, ale psychická odolnost a dlouhodobý plán.
„Dříve finanční krize trvaly dlouhé roky, dnes jsou výkyvy mnohem častější a kratší. S rozvojem technologií, tokem informací a také širším přístupem k investování se zvýšila dynamika trhu i rychlost tržních návratů. Úspěšní lidé si na to už postupně zvykli, a tak při aktuálních propadech nepanikaří tak, jako jsme to zažili za covidu,“ vysvětluje manažerka privátního bankovnictví J&T Banky Jana Šantorová.
Volatilita není nepřítel
Devět z deseti českých dolarových milionářů uvádí, že jim pocit klidu dodává detailní přehled o majetku. Emoce tedy krotí tvrdými daty o vlastním portfoliu. A daří se jim to. Třetina z nich podle průzkumu dokázala meziročně zvýšit svůj majetek tempem vyšším než 10 %. Za nejatraktivnější pokládají investice do podnikání, zejména skrze private equity. Věří nadále i akciím nebo investicím do startupů. Častěji než napřímo ale investují skrze specializované fondy spravované odborníky.
„Volatilita není nepřítel, dá se s ní pracovat. Mnozí investoři právě díky výkyvům v posledních letech vydělali velké množství peněz. Lidem, kteří se se mnou baví o svém majetku, radím: Když trhy padají a máte chuť jednat rychle, zastavte se, nadechněte se a zavolejte svému bankéři,“ říká Šantorová. A dodává, že o dobrém výsledku z její dlouholeté zkušenosti rozhoduje právě schopnost neměnit investiční strategii při každém výkyvu, ale držet se dlouhodobých cílů.
AI jako analytický nástroj, ne jako poradce
Sociální sítě i umělá inteligence sice umějí poskytnout řadu investičních návodů, ale jejich spolehlivost je omezená. Čeští dolaroví milionáři proto zůstávají vůči takovým doporučením skeptičtí. AI využívají maximálně k analýzám příležitostí, u nichž by museli procházet velké balíky dat. K investičním rozhodnutím ale využívá AI podle výzkumu J&T Banky jen 4 % z nich.
„AI vám sice zanalyzuje data, ale vy je musíte odborně verifikovat a potvrdit s ohledem na osobní potřeby. Lidský aspekt proto zůstává nadále důležitý, zvláště pro dlouhodobé systematické budování a ochranu majetku,“ konstatuje Šantorová a dodává: „AI navíc pracuje pouze s veřejně dostupnými daty, zatímco klíčové informace o alternativních investicích, jako jsou private equity či hedge fondy, veřejné nejsou.“
Jak vypadá český dolarový milionář
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží těm zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá také vysoce postavených manažerů.
Kromě „polistopadové generace“ se mezi dolarovými milionáři stále častěji objevují i mladší podnikatelé a především nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině v následujících letech posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku zároveň roste podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.
Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2025 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Jeho cílem bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapilo 443 respondentů z řad dolarových milionářů, z toho 318 Čechů a 125 Slováků.