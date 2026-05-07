ČEZ pod kontrolou státu? I naše pravicová vláda kdysi zvýšila státní podíl, říká expremiér Nečas
- Někdejší předseda ODS a expremiér Petr Nečas varuje před růstem zadlužení státu.
- V rozhovoru pro speciální vydání pořadu FLOW z konference SHIFTS26 mluvil také o kondici ODS, zestátnění ČEZ nebo vztazích s Čínou a Tchaj-wanem.
- Vzhledem k roli jaderné energetiky podle něj není větší ingerence státu v energetice tabu.
Bývalý premiér a někdejší předseda ODS Petr Nečas se po třinácti letech mimo vrcholnou politiku vyjadřuje k současnému stavu české pravice, vládě Andreje Babiše i plánům na změny v ČEZ. V rozhovoru pro speciální vydání pořadu FLOW přímo z konference SHIFTS26 odmítá, že by po vládě Petra Fialy zůstala „spálená země“. Naopak tvrdí, že minulý kabinet veřejné finance stabilizoval a že ministr financí Zbyněk Stanjura patří „mezi nejvíce nedoceněné šéfy státní kasy v historii samostatného Česka“.
ODS není podle jejího bývalého předsedy Petra Nečase v poraženecké náladě. „Vnímám obrovskou chuť pracovat a svým způsobem optimismus něco s tím udělat. Žádné poraženectví, žádná odevzdanost,“ řekl. Nového předsedu ODS Martina Kupku vnímá jako „výraz snahy stranu programově i personálně obměnit“. ODS podle něj omladila poslanecký klub i vedení a musí dopracovat programové priority.
Za klíčová pravicová témata označuje nezadluženou budoucnost, stabilitu veřejných financí a dlouhodobé reformy včetně důchodového systému. Dalším zásadním tématem má být podpora malého a středního podnikání. „Když se podíváte na podíl na zaměstnanosti, podíváte se na podíl na hrubém domácím produktu, tak malé a střední podniky tvoří většinu české ekonomiky a je to dobře,“ řekl. Diverzifikovaná ekonomika je podle něj odolnější vůči problémům jednotlivých oborů nebo regionů.
Zestátnění ČEZ není tabu
U vlády Andreje Babiše vidí riziko hlavně ve větší toleranci k deficitům. „Tato vláda si dělá menší starosti s deficity veřejných financí a s růstem zadlužení,“ uvedl. Podle Nečase bude kabinet zkoušet, kam až může deficit a dluh posunout, aniž by přišla negativní reakce ratingových agentur a finančních trhů. „Babiš bude podle mého názoru testovat, co snesou mezinárodní finanční trhy,“ řekl.
K plánům na zestátnění a rozdělení ČEZ přistupuje smířlivěji než k zadlužování. Samotná úvaha ho nepobuřuje. Připomněl, že debata o budoucnosti ČEZ běžela už za předchozí vlády a že vláda Mirka Topolánka, v níž Nečas působil, dokonce zvýšila státní podíl ve společnosti na 70 procent. „Takové malé postátnění bylo provedeno už za naší pravicové vlády,“ řekl. Vzhledem k roli jaderné energetiky podle něj není větší role státu v energetice tabu. Rozhodující však bude výsledná podoba transakce, dopad na akcie ČEZ a postavení minoritních akcionářů.
Knihy jako odolné médium
Za základ dlouhodobé odolnosti v době rychlých technologických změn považuje Nečas klasické vzdělání. Vedle schopnosti pracovat s novými technologiemi podle něj nezmizí význam knih, knihoven a širšího kulturního rozhledu. „V tom informačním klokotu, který kolem nás je a který bude jenom zrychlovat, má pořád svoji hodnotu budovat svoji knihovnu založenou na klasických knihách,“ řekl. Knihy podle něj zároveň představují odolné médium, které nesmaže hackerský útok ani technologický výpadek.
Česko by podle něj mělo nadále podporovat síť veřejných knihoven. „To je jedno z velkých bohatství České republiky a mělo by být určitě zachováno a podporováno,“ uvedl.
Konzultant Nečas
V zahraniční politice Nečas odmítá zjednodušené soudy. Ve vztahu k Číně a Tchaj-wanu prosazuje pragmatický přístup. Čína je podle něj obrovský a technologicky vyspělý trh, kde je legitimní pomáhat českým firmám. Současně je podle něj nutné udržovat dobré hospodářské vztahy s Tchaj-wanem.
„To se vzájemně nevylučuje,“ řekl Nečas. Připomněl, že Česká republika dlouhodobě drží politiku jedné Číny a že největší tchajwanský investor v Česku, Foxconn, je zároveň významně přítomen v pevninské Číně. „Ty věci jsou podstatně složitější a barvitější,“ dodal.
Po odchodu z politiky se Nečas věnuje konzultační činnosti. Využívá podle svých slov jak zkušenosti z vysoké politiky, tak původní vzdělání ve fyzice. Zaměřuje se hlavně na energetiku, nové technologie, startupy, fúze a akvizice, telekomunikace a strategickou komunikaci. „V odvětvích, jako je energetika a komunikace, hraje velkou roli státní regulace. Tam je moje znalost toho mechanismu hodnotou, kterou můžu na trhu nabídnout,“ řekl.
