Stavba Galerie Pernerka se po 13 měsících dostává nad zem, práce pokračují podle harmonogramu
Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc m³ zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní, tisíce kubíků betonu. Už více než rok se v Pardubicích v prostoru vedle autobusového a naproti vlakovému nádraží odehrává na ploše tří hektarů největší polistopadová stavební akce.
Stavba se zatím odehrává stále ještě pod úrovní okolního terénu. Zatímco z okolních ulic se stavba jeví především jako velká stavební jáma, nad níž se tyčí sedm jeřábů, uvnitř staveniště se již dnes začínají rýsovat i stropy druhého podzemního podlaží. Podle hlavního stavbyvedoucího Radomila Hejduka by ještě v tomto roce měla stavba začít vystupovat nad povrch okolního terénu. Dnešní situaci ovšem předcházely dlouhé měsíce náročných prací.
Po celý rok zde v geologicky složitém prostředí probíhají intenzivní práce na založení budovy a vznikají základy pro další etapy výstavby. Zhotovitel musel nejprve po obvodu stavební jámy vytvořit ohradu ze štětovnic, která je dlouhá 660 metrů, včetně nájezdové rampy až 880 metrů.
Poté bylo potřeba odčerpat hladinu vody ve stavební jámě, k čemuž posloužila dvacítka studní. Podzemní voda dosahovala vysoko, byla jen asi půl metru pod povrchem země. „Teprve po odčerpání vody jsme mohli zahájit těžbu. Postupně jsme tak vytvořili stavební jámu hlubokou asi deset metrů, dlouhou 250 a širokou 140 metrů,“ popsal průběh práce stavbyvedoucí Hejduk ze společnosti SYNER.
Na dně jámy se dosud podařilo připravit asi 20 tisíc m² z plánovaných přibližně 28 tisíc m² základové spáry, na níž bude jednou stát celá Galerie Pernerka. V severozápadní části objektu, kde je zatím stavba nejdále, již vyrostly první sloupy, stěny i stropy druhého podzemního podlaží.
„Navzdory skutečně náročným geologickým podmínkám probíhá stavba bez větších komplikací a v souladu s harmonogramem. Je skvělé sledovat, jak ve stavební jámě postupně přibývají dokončené konstrukční prvky, a těší mě, že už letos začne budoucí obchodní galerie vyrůstat i nad úroveň terénu,“ uvedl po kontrolním dni Pavel Nádvorník, technický ředitel skupiny REDSTONE. Podle něj se tak stále počítá s avizovaným otevřením Galerie Pernerka na podzim roku 2028.