Mír na Ukrajině? Babiš po schůzce v Jerevanu mluví o roli Turecka a Střední Asie
- Babiš po jednání se Zelenským v Jerevanu řekl, že Ukrajina i Česko mají zájem válku ukončit, klíčové ale je, kdo bude schopen mír zprostředkovat.
- Podle premiéra teď situaci komplikuje i to, že Donald Trump řeší krizi v Hormuzském průlivu a americká role v jednáních zůstává nejasná.
- Do mírového procesu by se podle Babiše mohli zapojit turecký prezident Erdogan nebo země Organizace turkických států.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má zájem o ukončení války na Ukrajině, Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl v neděli český premiér Andrej Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu.
Americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle českého předsedy vlády komplikuje situaci. Babiš však míní, že je šance válku ukončit. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
„Je jasné, že Ukrajina asi těžko může akceptovat ty podmínky, které si představuje (ruský) prezident (Vladimir) Putin. Nicméně ty rozhovory probíhaly v minulosti. Určitě je potřeba v tom pokračovat, ale zatím se čeká, jakým způsobem se americká strana do toho vloží,“ řekl Babiš.
Český premiér uvedl, že Rusko neakceptuje účast evropských lídrů na řešení konfliktu. Zapojit by se podle Babiše mohla Organizace turkických států (OTS). Erdogan má podle něj dobrý vztah s Trumpem, zatímco lídři střední Asie udržují diplomatické vztahy s Moskvou i Washingtonem.
Nedělní bilaterální jednání Babiše se Zelenským v Jerevanu je jejich první schůzkou od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě, ještě před zahájením ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Český premiér uvedl, že by se znovu mohl s ukrajinským prezidentem setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Ta se uskuteční 25. a 26. června.
Jednání státníků se konalo den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, srbského předsedy vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.
Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.