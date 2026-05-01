Rusko vyslalo proti Ukrajině nejvíce dronů od začátku invaze
- Rusko v dubnu poslalo proti Ukrajině téměř 6000 dronů s dlouhým doletem.
- Jedná se o nejvyšší měsíční počet od počátku války v únoru 2022.
- Většinu z nich sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana.
Rusko k útokům proti Ukrajině použilo v dubnu 6583 bezpilotních letounů, což ve srovnání s březnem znamená dvouprocentní nárůst. Jedná se zároveň o nejvyšší počet během více než čtyřleté ruské invaze do sousední země. Vyplývá to z analýzy agentury AFP, která vychází z pravidelných hlášení ukrajinských vzdušných sil.
Výrazně přibylo dronových útoků ve dne. Podle ukrajinských činitelů je cílem této taktiky zvýšit počet obětí v řadách civilistů. Zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Pavlo Palisa řekl, že dronové nálety za denního světla jsou novým pokusem Moskvy o „terorizování civilistů“ po skončení zimy. Během chladných měsíců ruská armáda údery soustředila na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a připravila miliony lidí o dodávky elektřiny, tepla i vody.
Ukrajinská protivzdušná obrana podle údajů armády v dubnu sestřelila 88 procent dronů a střel odpálených Ruskem. AFP píše, že Ukrajina o své protidronové obraně mluví jako o jedné z nejlepších na světě a poskytla podporu zemím Perského zálivu při obraně před íránskými drony během nynějšího konfliktu na Blízkém východě.
Rusko invazi na Ukrajinu zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutalo tak největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa přimět znepřátelené země k ukončení bojů zatím větší výsledky nepřinesly.