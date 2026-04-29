Putin navrhl Trumpovi květnové příměří na Ukrajině, mluvili spolu hodinu a půl
- Vladimir Putin v telefonátu s Donaldem Trumpem navrhl dočasné příměří na Ukrajině u příležitosti oslav 9. května.
Trump iniciativu podpořil a vyjádřil přesvědčení, že celková dohoda o ukončení konfliktu je na dosah.
Prezidenti spolu hovořili také o situaci v Íránu, přičemž Putin varoval před americkou pozemní operací v zemi.
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství v druhé světové válce, uvedl podle agentur Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump podle Ušakova podpořil Putinovu iniciativu a prohlásil, že věří, že dohoda o ukončení války Ruska proti Ukrajině je blízko.
Rusko slaví sovětské vítězství ve válce 9. května, jde o jeden z nejdůležitějších svátků v zemi. Loni Putin vyhlásil o této příležitosti třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Ukrajinou. Telefonát byl první veřejně oznámeným rozhovorem mezi oběma vůdci od 9. března, kdy spolu hovořili devět dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily válku proti Íránu, připomněla agentura Reuters.
Putin v dnešním telefonátu podle Ušakova poukázal na nepřijatelnost případné americké pozemní operace v Íránu. Za správné pokládá Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří s Íránem, dodal poradce.
Ušakov neuvedl, jaké návrhy Putin ohledně Íránu učinil. Moskva již dříve nabídla, že ze země odveze obohacený uran, připomněl Reuters.
Oba prezidenti spolu hovořili přátelsky a věcně více než půldruhé hodiny, telefonát se uskutečnil z ruské iniciativy, dodal Ušakov.
Trump ve volební kampani sliboval ukončit válku Ruska proti Ukrajině během 24 hodin, ale až dosud ani tři kola americko-rusko-ukrajinských rozhovorů nevedla k žádnému průlomu. Mírová jednání na konci února přerušil začátek americko-izraelské války proti Íránu. Válka Ruska proti Ukrajině, rozpoutaná Putinem v únoru 2022, pokračuje pátým rokem.