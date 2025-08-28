Aktualizováno: Při masivním vzdušném útoku na Kyjev přišlo o život čtrnáct lidí včetně tří dětí
Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupnul na 13, uvedl ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko, podle kyjevské prokuratury je obětí již 14. Bilance zřejmě není konečná, podle ministra je ještě nejméně deset lidí pohřešováno. Dříve šéf vojenské správy metropole Tymur Tkačenko oznámil, že mrtvých je dvanáct, včetně tří dětí ve věku dvou, 14 a 17 let.
Rusko v noci napadlo hlavní město Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, raketami, řízenými střelami a drony. Desítky lidí utrpěly zranění. Při útoku Rusové zasáhli i budovu zastoupení Evropské unie v Kyjevě, napsaly agentury.
Rusko proti Ukrajině v noci vyslalo 598 dronů, dvě rakety Kinžal, které Rusko označuje za hypersonické, devět raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23, 20 střel s plochou dráhou letu Ch-101, vypouštěné ze strategických bombardérů. obráncům se ¨podařilo zničit 563 dronů, jednu raketu Kinžal, sedm raket Iskander-M/KN-23 a 18 střel Ch-101, oznámilo ukrajinské letectvo.
Připustilo, že zásahy střel a bezpilotních letounů zaznamenalo na 13 místech, úlomky sestřelených dronů dopadly na 26 místech, dodalo. Varovalo, že vzdušný útok nadále pokračuje.
Útoky jsou podle Zelenského jasnou odpovědí Ruska všem, kdo po týdny a měsíce vyzývali k příměří a skutečné diplomacii.
Ruský útok poškodil energetická zařízení v několika regionech a vedl k místním výpadkům elektrického proudu, napsala agentura Reuters s odvoláním na provozovatele ukrajinské energetické sítě. Útok na kritickou infrastrukturu ve Vinnycké oblasti v centrální části země připravil o dodávky elektřiny 60.000 odběratelů ve třech desítkách obcí, informovala šéfka oblastní správy Natalja Zabolotná.
V Chersonské oblasti za uplynulý den ruské útoky zabily další čtyři lidi a pět jich zranily, napsala agentura Ukrinform.
Mezi zraněnými, z nichž tři desítky skončily v nemocnicích, je podle úřadů řada dětí od sedmi do 17 let. Při útoku podle ministra Klymenka jedno dítě zahynulo na místě, další dvě podlehly zraněním v nemocnici. Rozsáhlé nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města.
„Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války. A to znamená, že Rusko stále nemá obavu z následků. Stále zneužívá skutečnosti, že alespoň část světa přehlíží zavražděné děti a hledá pro Putina omluvy,“ napsal na X Zelenskyj. Je podle něj čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku. Vyzval také k jasné reakci země, jako jsou Čína a Maďarsko.
„Bohužel, je to typický styl ruských útoků. Kombinovaný útok z různých směrů. A systematicky cílený na obyčejné obytné domy,“ uvedl dříve na telegramu Tkačenko. Podle ministra vnitra Ihora Klymenka se záchranářům podařilo z trosek vyprostit tři živé lidi a je velká pravděpodobnost, že pod sutinami zůstávají další lidé.
Záchranáři vyprošťují obyvatele z trosek pětipatrového domu v Darnycké čtvrti, v Dniprovské byla zase poškozena 25patrová budova. Vzdušný útok zasáhl také Ševčenkivskou a Solomjanskou čtvrt hlavního města. Požár zachvátil desítky aut, celkově byly podle Tkačenka poškozeny stovky objektů.
Při útoku Rusové zasáhli i budovu zastoupení Evropské unie v Kyjevě, uvedly agentury. „EU se nenechá zastrašit. Ruská agrese jen posiluje naše odhodlání stát při Ukrajině a jejím lidu,“ reagoval na X předseda Evropské rady António Costa.
Ruské útoky zasáhly železniční infrastrukturu a vozový park rychlostních vlaků Intercity a způsobily mnohahodinová zpoždění. Jeden vlak byl vážně poškozen, informovaly ukrajinské dráhy.
Kyjev se opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při jednom z nejhorších na konci července zemřelo 31 lidí.
Ruské ministerstvo obrany dnes sdělilo, že v noci na dnešek zničilo 102 ukrajinských dronů nad sedmi regiony, včetně anektovaného Krymu, jakož i nad Černým a Azovským mořem.