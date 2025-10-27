Aktualizováno: Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj po poradě vrchního velení
Ukrajina rozšíří útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní. Zelenskyj připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem ukrajinských úderů.
„Analyzovali jsme účinnost našich úderů dalekého dosahu za určité období a dosažené výsledky. Ruské zpracování ropy již platí za válku hmatatelnou cenu a zaplatí ještě víc,“ napsal Zelenskyj o stanovení nových cílů na sociální síti Telegram.
Ukrajina aktivně využívá své drony dalekého doletu a střely s plochou dráhou lety k napadání strategicky důležitých objektů v Rusku, poznamenal server RBK-Ukrajina. Připomněl, že ukrajinské síly podle generálního štábu v noci na 23. října poškodily jednu z největších ruských rafinérií v Rjazani a o dva dny dříve britskými střelami Storm Shadow zasáhly v Brjanské oblasti chemický závod vyrábějící výbušniny a raketové palivo.
Ukrajinská armáda útoky na objekty ruského ropného průmyslu podniká od léta pravidelně a označuje je za vojenské cíle zajišťující potřeby ruské armády ve válce proti Ukrajině.
Zelenskyj se dnes zmínil i o nových potřebách posílení ukrajinské protivzdušné obrany v podmínkách, kdy země čelí ruským útokům na infrastrukturu a energetická zařízení. „Partneři mají potřebné systémy a je důležité, aby ukrajinská diplomacie aktivněji připravovala vhodná řešení,“ poznamenal prezident.