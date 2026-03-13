Udržitelnost už není jen ekologické gesto, říká Martin Flajšar z Generali České pojišťovny
- České firmy začínají udržitelnost vnímat jako běžnou součást podnikání.
- Zájem o soutěž SME EnterPRIZE roste spolu s počtem firem, které hledají odpovědnější byznysový model.
- O tom, co tuzemské podniky posouvá kupředu a kde je naopak stále brzdí systémové překážky, mluvil Martin Flajšar v rozhovoru pro e15.
Letos probíhá již šestý ročník soutěže SME EnterPRIZE. Co v jejím rámci u firem hodnotíte?
V soutěži SME EnterPRIZE hodnotíme hned několik kritérií: reálný přínos pro životní prostředí, ekonomickou udržitelnost, pozitivní dopad v oblasti cílů udržitelného rozvoje OSN, transformační potenciál, rozšiřitelnost a reputaci společnosti. V praxi to znamená, že firma, která se přihlásí do soutěže, by měla mít udržitelnost takříkajíc v DNA. Měla by podnikat s ohledem na životní prostředí, inovovat a hledat chytrá řešení ve svých byznysových modelech.
Jak se za uplynulé roky, co soutěž pořádáte, vyvinul pohled firem na otázku udržitelnosti?
Za dobu, kdy soutěž SME EnterPRIZE probíhá, je vidět výrazný posun v tom, jak firmy udržitelnost vnímají. Zatímco před lety se k ní aktivně hlásila přibližně třetina evropských SME, dnes už je to 44 procent firem, které udržitelnost buď plně implementují, nebo na ní aktivně pracují – tedy dvojnásobek oproti předchozím rokům. To ukazuje, že udržitelnost se z okrajového tématu stala běžnou součástí firemních strategií. Odráží se to i v českém prostředí – přestože české firmy stále vnímají více překážek než průměr EU, jejich zájem o udržitelnější fungování podle průzkumů roste a zaměstnanci sami aktivně volají po dalším posunu.
Co si dnes firmy nejčastěji představují pod pojmem udržitelnost?
Dnes firmy vnímají udržitelnost jako komplexní přístup, který už dávno není jen o třídění odpadu nebo úsporách energií, ale o rovnováze tří oblastí – ekonomické, sociální a environmentální. Mnoho podniků si uvědomuje, že jejich odpovědný přístup je důležitý nejen pro ochranu životního prostředí, ale také pro to, jak je vnímají zaměstnanci, zákazníci i partneři. Udržitelnost se tak stává nejen tématem etickým, ale i strategickým. Zkrátka něčím, co posiluje konkurenceschopnost, stabilitu podnikání a celkově přispívá k modernímu a dlouhodobě udržitelnému rozvoji firmy.
Jak si v soutěži vedou české firmy v porovnání se zahraniční konkurencí?
Řekl bych, že si české firmy vedou opravdu velmi dobře. Každý rok totiž mezinárodní odborná porota vybírá jednoho ze tří tuzemských vítězů kategorie SME, který postupuje do celosvětového finále v Bruselu. České podniky tam pravidelně patří k výrazným účastníkům. V minulých letech se zde představily například Biopekárna Zemanka, která dokázala uvést na trh cirkulární produkt v potravinářství, což je mimořádně náročné, nebo Ameba Production, pořadatel jednoho z největších českých festivalů Rock for People, jenž dlouhodobě klade důraz na ekologický provoz. Tyto firmy jsou jasným důkazem toho, že v porovnání se zahraničím opravdu nezaostáváme, ale naopak mohou být na špici ve svých oborech.
Liší se vnímání udržitelnosti mezi firmami v jednotlivých zemích?
Skupina Generali pořádá soutěž v 10 zemích Evropy včetně České republiky. Společně s italskou univerzitou Bocconi School of Management každý rok vydávají tzv. White Paper, který sleduje, jak si na tom SME firmy ze zmíněných států vedou. A ano, rozdíly jsou v některých případech velmi výrazné. Data ukazují, že firmy v západní a jižní Evropě mají obecně vyšší míru adopce ESG postupů a nižší míru byrokracie, zatímco podniky ve střední a východní Evropě často čelí větším překážkám, převážně těm byrokratickým a finančním.
Z jakých oborů se vám do soutěže firmy nejčastěji hlásí?
Nejčastěji se nám hlásí firmy z průmyslu, zemědělství i služeb. Často se jedná o potravinářský průmysl, pěstování plodin nebo o recyklaci různých materiálů či unikátní technologie v oblasti vodohospodářství. Méně často se nám přihlašují firmy z oblasti stavebnictví nebo zdravotnictví, kde vidím velký potenciál do budoucna.
Jaký je o účast zájem v Česku? Zvyšuje se v průběhu let?
Zájem o účast v soutěži dlouhodobě roste. Navíc jsme ji v roce 2023 rozšířili i o kategorii pro start-upy, což přirozeně vedlo k dalšímu navýšení počtu přihlášek.
Jaké pozorujete největší překážky, které brání malým podnikům zavádět udržitelné postupy?
Malé a střední podniky narážejí při zavádění udržitelných principů hlavně na nedostatek veřejných pobídek a složitou administrativu s nepřehlednými regulacemi, které je často odrazují už v začátku. Majitelé firem také zmiňují nutnost vyšších investic do vybavení a technologií. Všechny tyto bariéry však ukazují, že společnosti nejsou brzděny nedostatkem vůle, ale spíše nedostatkem kapacit a nedostatečnou veřejnou podporou.