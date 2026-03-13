Český Trezor utržil přes miliardu a upravuje byznys. Nemá viset jen na prodeji kryptopeněženky
- Obrat výrobce kryptopeněženek Trezor z pražského technologického holdingu SatoshiLabs loni překonal miliardu.
- Letos kryptotrh prožívá slabší období. Finanční ředitel holdingu Štěpán Uherík naznačil, s jakými cenovými scénáři pro bitcoin počítá.
- Firma usiluje o to, aby čím dál větší kus jejích příjmů tvořily i služby typu směny kryptoměn.
Bitcoin a ostatní kryptoměny začaly rok 2026 bídně. Trezor, český výrobce historicky první hardwarové peněženky na bitcoiny na světě, aspoň těší předběžný pohled na výsledky loňského hospodaření.
„Finalizujeme finanční čísla. Minulý rok jsme překonali miliardu tržeb. To číslo chceme nejenom zopakovat, ale samozřejmě překonat. Náš optimistický scénář pro tento rok s tím počítá. Což je ambiciózní, protože mezitím poptávka po hardwarových peněženkách klesá,“ vysvětluje Štěpán Uherík, finanční ředitel holdingu SatoshiLabs, jehož je společnost Trezor součástí.
Miliardu tržeb překonal Trezor i v roce 2021, kdy z utržených 1,4 miliardy korun udělal 583 milionů čistého zisku. Aktuální výši zisku nicméně společnost prozradit nechce. „Nebudeme mít výsledek jako v roce 2021, ale jsme kousíček od něj,“ naznačuje Uherík. Jeho zaměstnavatel během loňského podzimu, tedy těsně před skokovým propadem ceny bitcoinu i zbytku kryptoměn, představil novou generaci svých hardwarových peněženek na bitcoin a spol.
Model s názvem Trezor Safe 7 se odlišuje od konkurence mimo jiné zabudováním speciálního bezpečnostního čipu s transparentní architekturou, který si v SatoshiLabs sami navrhli. Díky otevřenosti návrhu čipu je prakticky nemožné, aby mohl obsahovat pomyslná tajná zadní vrátka. Součástku vyvinula Tropic Square, další firma z pražského bitcoinového holdingu. Světovou jedničkou v prodejích kryptopeněženek ale zůstává francouzský Ledger. Trezor je číslo dvě.
Bitcoinová cenová astrologie
„Ano, kdyby to šlo, tak určitě bychom chtěli mít nové produkty co nejrychleji na trhu a zpětně viděno dřív. Přesto jsme spokojeni i z pohledu prodejů. Stihli jsme Black Friday, stihli jsme Vánoce a stihli jsme trh ještě v relativně dobrém stavu, než začal klesat,“ odpovídá Uherík na otázku, jak je spokojen s termínem zahájení prodeje nového Trezor Safe 7 těsně před pádem ceny bitcoinu z nedávných historických maxim. „Mít novou vlajkovou loď má pro nás i v klesajícím trhu extrémní efekt, protože můžeme i z toho menšího trhu získat větší podíl na úkor konkurence.“
S vývojem cen bitcoinu obvykle přímo souvisí i zájem spotřebitelů o peněženky na virtuální mince. Pokud by se kurzový vývoj kryptoměny rýmoval s jeho dosavadní historií, nečeká kryptoměnu a s ní související byznys nejlepší rok.
Dosud v sedmnáctileté historii fungování bitcoinu platilo, že se jeho cena pohybovala ve zhruba čtyřletých cyklech ohraničených takzvaným půlením, tedy snížením počtu denně vygenerovaných bitcoinů. Další halving nastane za dva roky. Na rok 2026 vychází období, kdy by podle dosavadní historie měla cena bitcoinu otestovat lokální dno.
Na takhle jednoduchou matematiku se ale Uherík zdráhá přistupovat. „Záleží, jak si v této souvislosti cyklus definujeme. Pokud jde o čtyřletý bitcoinový cyklus, který se odvíjí od halvingu, pak bych neřekl, že něco takového ještě přetrvává. Pokud bych řekl, že cyklus je nějaké střídání nálad na trhu a přehnaného extrémního optimismu s následným vystřízlivěním, rezignací a pozdějším návratem výše, tak to si myslím, u bitcoinu zůstává.“ Manažer nicméně dodává, že překonání dosavadních bitcoinových cenových rekordů nevnímá jako základní scénář pro rok 2026.
Rozkročený holdingový byznys
Z pohledu Trezoru nejsou úvahy o cyklech jen myšlenkovým cvičením. V SatoshiLabs částečně také podle nich plánují výrobu nebo uvedení nových produktů. „Pravděpodobně nemůžu počítat s tím, že ta poptávka třeba po trezorech vyskočí v takovém řádu, na který jsme byli zvyklí v roce 2017 nebo 2021,“ odhaduje Uherík. „Budeme ale muset čím dál častěji přicházet s novými produkty, protože ten trh spotřební elektroniky je na to obecně zvyklý.“
I pro letošní rok připravuje Trezor novinky, byť nebudou tak zásadní jako loňské uvedení Safe 7 s novým bezpečnostním čipem a podporou bezdrátových funkcí. „Rozhodně máme chuť i docela velký prostor pro inovace jiných modelů našich peněženek,“ hlásí finanční ředitel Uherík.
Český technologický holding, který v roce 2013 založili Pavol Rusnák s Markem Palatinem a Alenou Vránovou, by ale mohly výkyvy nálady na kryptotrzích postupem času trápit stále méně. Za předpokladu, že se SatoshiLabs a jejich Trezoru podaří ještě více byznysově rozkročit.
„Novinkou je, že Trezor začíná mít docela zajímavé tržby z jiných služeb než z prodeje hardware,“ prozrazuje Uherík. „Sen každého výrobce je postupně se dostat ze závislosti na prodeji hardwaru, kde je vysoká pravděpodobnost, že marže dlouhodobě prostě klesne. Je nezbytně nutné mít tržby i ze služeb. A to se v Trezoru děje a daří se to.“
Vize Trezoru podle něj je, aby časem až polovinu jeho tržeb tvořily příjmy například ze zprostředkování směny jedné kryptoměny za druhou přímo v uživatelském rozhraní kryptopeněženky. O podobné operace s kryptoměnami mají podle Uheríka uživatelé zájem právě i v době divokých cenových výkyvů kryptoměn směrem dolů.
O silném zájmu SatoshiLabs rozvíjet služby spojené s kryptoaktivy svědčí i aktivity její další dceřiné firmy. Invity se na zprostředkování nákupu bitcoinu specializuje.
Provozuje mobilní aplikaci oddělenou od Trezoru a minulý měsíc získala od České národní banky licenci MiCA. Bez ní by Invity nemohla dál nabízet své služby v Evropské unii. MiCA ale mimo jiné ukládá firmám, jež přímo spravují kryptoměny uživatele, povinnost ověřovat jeho totožnost.
To je praxe, která se skalním bitcoinistům příčí. Kryptoměna vzešla z prostředí kryptoanarchistů, v jejichž vidění světa představuje ochrana soukromí v digitálním světě jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak si udržet stát od těla. Uherík ale ujistil, že Trezor se s jeho kryptopeněženkami cestou regulace po vzoru Invity nevydá.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |