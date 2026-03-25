Výměna území za záruky. Trump tlačí na Kyjev, aby vyklidil Donbas a ukončil válku
- Donald Trump podmiňuje bezpečnostní záruky pro Kyjev stažením ukrajinských vojsk z celého Donbasu.
- Volodymyr Zelenskyj varuje, že opuštění obranných linií by bylo riskantní pro bezpečnost celé Evropy.
- Navzdory nové válce v Íránu USA nadále dodávají Ukrajině klíčové střely pro systémy Patriot.
Washington podmínil bezpečnostní garance pro Kyjev tím, že se Ukrajina stáhne z Donbasu, uvedl v rozhovoru s agenturou Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bylo by to podle něj velmi riskantní jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. Řekl také, že Spojené státy navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.
Právě otázka Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko z velké části okupuje, byla jedním z hlavních sporných bodů při dosavadních vyjednáváních o ukončení Moskvou zahájené války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo Rusko ovládnout; Kyjev to odmítá.
Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.
Mírovou dohodu brzdí Ukrajina
Na konci ledna Trump prohlásil, že mírovou dohodu brzdí Ukrajina, zatímco ruský prezident Vladimir Putin je připraven ji uzavřít. „Prezident Trump podle mého názoru bohužel stále volí strategii vyvíjet větší tlak na ukrajinskou stranu,“ vyjádřil své přesvědčení v dnešním rozhovoru Zelenskyj, podle něhož má na amerického prezidenta vliv válka v Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutaly koncem února.
Kyjev opakovaně požaduje jasné bezpečnostní záruky ze strany Spojených států i dalších mezinárodních partnerů, aby zajistil, že Moskva v budoucnosti válku neobnoví. „Američané jsou připraveni finalizovat na vysoké úrovni tyto garance, jakmile bude Ukrajina připravena stáhnout se z Donbasu,“ uvedl ukrajinský prezident, podle kterého by to ale ohrozilo bezpečnost kontinentu, protože by Ukrajina Rusku přenechala silné obranné pozice.
Moskva v situaci války na Blízkém východě podle Zelenského sází na to, že Washington ztratí zájem o rozhovory o konfliktu na Ukrajině a odejde z nich. Zatím ale USA Kyjevu stále dodávají střely do systémů protivzdušné obrany Patriot, které jsou podle Reuters jediné schopné sestřelovat ruské balistické rakety. Ukrajina jich však podle Zelenského potřebuje více.