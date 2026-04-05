Česku dorazil první účet za Írán. Strnad vyplatil investora z Tatrovky

Česku dorazil první účet za Írán. Stát zaplatí na úrocích z nových dluhů desítky milionů navíc  

  • Vlivem geopolitické situace na Blízkém východě skokově zdražilo financování českého státu, požadované úroky u dluhopisů během měsíce znatelně vzrostly.
  • Česko letos čeká zátěž v podobě refinancování starých, historicky velmi levných dluhů za současné, mnohem vyšší tržní sazby.
  • Navzdory zhoršeným podmínkám a přetrvávajícím inflačním tlakům poptávka investorů po českých státních dluhopisech nepolevuje a bezpečně převyšuje nabídku.

Strnad v tichosti vyplatil investora z Tatrovky. Podnikateli s vazbami na Fica zaplatil 600 milionů  

  • Slovenský finančník Viktor Jelínek, který podnikal s „pokladníkem Smeru“, opustil investiční pozici v Tatra Trucks. 
  • Podle CSG byla dosud neznámá loňská transakce součástí velkého úklidu před vstupem na burzu. 
  • Spory akcionářů v Tatra Trucks tím ale nekončí. 

Data Check: Tankujete za 41 Kč? Zkuste uhádnout, jak velkou část z toho spolkne stát

  • Při každém pípnutí karty u čerpací stanice nenecháváte své peníze jen těžařům, rafinériím a pumpařům.
  • Zásadní část si z vaší platby ukrojí stát. Tušíte vůbec, jak velký podíl z jednoho litru benzinu putuje rovnou do státní kasy?
  • Otestujte svůj odhad v naší interaktivní tipovačce ze série Data Check.        

U Dvoreckého mostu vyroste unikátní benzinka od sochaře Kintery, jídlo dodá Ambiente

  • Sochař Krištof Kintera, jehož díla budou součástí Dvoreckého mostu, promění i pumpu Orlen v jeho okolí. 
  • Místo čerpací stanice vznikne unikátní zázemí s občerstvením, na němž má podle něj spolupracovat síť Ambiente. 
  • Most se má otevřít veřejnosti v Praze 17. dubna, díla Kintery se budou instalovat a zpřístupňovat postupně. 

 

