Česku dorazil první účet za Írán. Strnad vyplatil investora z Tatrovky

Česku dorazil první účet za Írán. Stát zaplatí na úrocích z nových dluhů desítky milionů navíc
- Vlivem geopolitické situace na Blízkém východě skokově zdražilo financování českého státu, požadované úroky u dluhopisů během měsíce znatelně vzrostly.
- Česko letos čeká zátěž v podobě refinancování starých, historicky velmi levných dluhů za současné, mnohem vyšší tržní sazby.
- Navzdory zhoršeným podmínkám a přetrvávajícím inflačním tlakům poptávka investorů po českých státních dluhopisech nepolevuje a bezpečně převyšuje nabídku.
Strnad v tichosti vyplatil investora z Tatrovky. Podnikateli s vazbami na Fica zaplatil 600 milionů
- Slovenský finančník Viktor Jelínek, který podnikal s „pokladníkem Smeru“, opustil investiční pozici v Tatra Trucks.
- Podle CSG byla dosud neznámá loňská transakce součástí velkého úklidu před vstupem na burzu.
- Spory akcionářů v Tatra Trucks tím ale nekončí.
Data Check: Tankujete za 41 Kč? Zkuste uhádnout, jak velkou část z toho spolkne stát
- Při každém pípnutí karty u čerpací stanice nenecháváte své peníze jen těžařům, rafinériím a pumpařům.
- Zásadní část si z vaší platby ukrojí stát. Tušíte vůbec, jak velký podíl z jednoho litru benzinu putuje rovnou do státní kasy?
- Otestujte svůj odhad v naší interaktivní tipovačce ze série Data Check.
U Dvoreckého mostu vyroste unikátní benzinka od sochaře Kintery, jídlo dodá Ambiente
- Sochař Krištof Kintera, jehož díla budou součástí Dvoreckého mostu, promění i pumpu Orlen v jeho okolí.
- Místo čerpací stanice vznikne unikátní zázemí s občerstvením, na němž má podle něj spolupracovat síť Ambiente.
- Most se má otevřít veřejnosti v Praze 17. dubna, díla Kintery se budou instalovat a zpřístupňovat postupně.
