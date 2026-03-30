Data Check: Tankujete za 41 Kč? Zkuste uhádnout, jak velkou část z toho spolkne stát
- Při každém pípnutí karty u čerpací stanice nenecháváte své peníze jen těžařům, rafinériím a pumpařům.
- Zásadní část si z vaší platby ukrojí stát.
- Tušíte vůbec, jak velký podíl z jednoho litru benzinu putuje rovnou do státní kasy? Otestujte svůj odhad v naší interaktivní tipovačce ze série Data Check.
Pohonné hmoty se stávají jedním z hlavních témat posledních dní a zatím není jasné, kde se růst cen zastaví. Ceny ropy na světových trzích ale nejsou jedinou složkou, která ovlivňuje cenu u totemu na čerpacích stanicích. Čerpání benzinu a nafty podléhá v Česku zdanění, a to poměrně významnému.
Dokázali byste uhádnout, kolik procent z ceny putuje z jednoho tankovaného litru benzinu do státní kasy?
Zjevně víte, jak to chodí. Stát si z každého litru vezme 48,4 % (tedy 20,02 Kč). Přečtěte si níže, z jakých konkrétních položek se cena benzinu skládá.
Pokud vás výsledek v grafu zaskočil, nejste sami. Podíl daní na litru paliva je v Česku, stejně jako ve zbytku Evropy, poměrně zásadní a je k tomu hned několik důvodů. Pro stát se jedná o jednoduchý a stabilní příjem, z něhož pak může část vracet zpět do opravy silnic. Míru zdanění také mohou ovlivňovat ekologické důvody – vysoké zdanění pohonných hmot může částečně kompenzovat dopad dopravy na životní prostředí a regulovat spotřebu.
Jak jsme se k dani pro stát dopočítali?
U pohonných hmot se platí dvě hlavní daně: spotřební daň a daň z přidané hodnoty (DPH). Spotřební daň tvoří pevně danou částku z každého litru – u vybraného zboží se využívá jako jednoduchý, stabilní zdroj příjmu pro stát a má také zdražením regulovat spotřebu (jako je tomu např. u alkoholu či tabáku).
Skutečný háček pro peněženky řidičů ale přichází s DPH. Ta v Česku činí 21 procent, jenže se nepočítá pouze ze samotné ceny paliva a marže. Počítá se až z celkové částky, ve které je již zahrnuta i spotřební daň. Stát tak fakticky vybírá „daň z daně“.
Vzhledem k tomu, že ropa pochází často z problematických oblastí, jakékoli geopolitické či vojenské konflikty její cenu bezprostředně ovlivňují. Stejně tak je tomu například v posledních týdnech, kdy s cenou ropy hýbou důsledky americko-izraelského útoku na Írán. Cena suroviny jde nahoru hlavně proto, že Írán blokuje plavbu Hormuzským průlivem, kudy proudí jinak obrovské množství ropy z arabských zemí.
K ceně surové ropy a následnému zdanění pohonných hmot každý řidič ještě zaplatí marži za zpracování a tankování nafty. Teprve když se všechny tyto položky sečtou, vzniká cena za litr, kterou vidíme na totemech čerpacích stanic.