Citlivé místo voleb v Praze. Dlouholetý šéf popelářů může po dvaceti letech skončit
- Pražské služby patří mezi nejvýznamnější městské firmy s tržbami blížícími se pěti miliardám korun.
- Politici řeší před volbami ostrý spor o setrvání dlouholetého ředitele Patrika Romana.
- Do hry vstupuje také nová desetiletá smlouva na svoz odpadu za miliardy korun.
V Praze bývalo zvykem, že klíčová politická bitva se vedla o dopravní podnik hlavního města. Miliardové rozpočty, politici obsazovaní do orgánů společnosti, obří zakázky a v neposlední řadě velké kauzy. Ať už to byl Dozimetr či historicky případy kolem lobbisty Ivo Rittiga. V současnosti však hoří politická vřava, veřejně i v zákulisí, o jinou lukrativní městskou firmu: Pražské služby a odvolání generálního ředitele Patrika Romana, který ve funkci šéfa hlavním městem vlastněné společnosti působí od června roku 2005.
O jeho možném odvolání se hovořilo už za někdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018, podobně v následné éře primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Roman však tlak vždy ustál. Opřít se mohl o hospodářské výsledky i silné politické zázemí na magistrátu. Podnik má tržby blížící se pěti miliardám korun a od svého vzniku v roce 1994 neskončil ve ztrátě.
Válka Romana s Komrskovou
Přes dozorčí radu se letos neúspěšně snaží prosadit Romanovo odvolání náměstkyně primátora Jana Komrsková (dříve za Piráty, dnes JSME PRAHA). „Pražské služby nemohou fungovat jako stát ve státě zatížený řadou nevyjasněných kauz a podezřelých vazeb, které jdou přímo za ředitelem. Důvod, proč tam pan ředitel stále přežívá, je bezprecedentní krytí ze strany ODS, STAN, TOP 09 i hnutí ANO,“ tvrdí Komrsková.
Její tlak nicméně vyvolal odpor odborářů vedených Miloslavem Juklem, kteří ředitele podporují a náměstkyni obviňují z politického nátlaku a zasahování do řízení firmy. Konflikt loni vyústil až ve stávkovou pohotovost a požadavek, aby primátor Pražské služby Komrskové okamžitě odebral z gesce. Ta namítá, že její kritika míří výhradně na vedení podniku, nikoli na zaměstnance.
Ekonomické podhoubí sporu dodává nová desetiletá smlouva na svoz odpadu. Pražské služby nyní obsluhují asi 70 procent území metropole, zbytek zajišťují společnosti AVE, Ipodec a Komwag. Podíl městské firmy má do roku 2029 vzrůst na 80 procent, do roku 2034 na 90 a do srpna 2036 na 95 procent.
Protože však městský podnik nemá kapacity na celé hlavní město, vybral jako subdodavatele konsorcium společností AVE Pražské komunální služby spoluvlastníků Daniela Křetínského (spolumajitele vydavatele e15.cz) a Karla Pražáka a IPODEC-ČISTÉ MĚSTO ze skupiny Marius Pedersen se zakázkou za 4,77 miliardy korun. Komrsková výběr kritizuje, Roman odmítá podezření Komrskové, že byl tendr ušitý na míru AVE. Vedení firmy a odbory političce naopak vyčítají, že nová smlouva nedostatečně kryje inflaci a nepočítá s automatickou valorizací mezd.
Odchod až po volbách
Z informací od několika zdrojů blízkých vedení pražského magistrátu plyne, že s odchodem dlouholetého šéfa pražských popelářů se před volbami nepočítá. Po říjnovém hlasování se však situace může změnit a iniciátorem nemusí být politici, ale sám Roman. „Kdyby odstoupil nyní, působilo by to jako kapitulace pod tlakem pirátské opozice a náměstkyně Jany Komrskové – což by po dvou dekádách v čele městské firmy nebyl manažersky důstojný odchod,“ tvrdí zdroj blízký vedení magistrátu.
Na základě odpovědí lídrů klíčových kandidátek lze předvolební terén v kontextu Pražských služeb zmapovat poměrně přehledně. Proti Patriku Romanovi brojí především Piráti, Praha sobě a menší opoziční strany jako JSME PRAHA a SEN pro Prahu, které volají po Romanově konci a poukazují na téma v rámci svého „protikorupčního étosu“. Opatrnější či zdrženlivější je koalice Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) a Starostové, zatímco pražské ANO a jeho kandidát na primátora Jan Hušbauer v této věci mlčeli.
Roman v posledních měsících čelí kritice týkající se rizika střetu zájmů a netransparentnosti. Server iROZHLAS.cz například upozornil, že advokátní kancelář Řanda Havel Legal získala od Pražských služeb v roce 2024 zhruba 19,4 milionu korun, přičemž tyto advokáty generální ředitel využívá i pro soukromé záležitosti. Pověsti podniku nepomohly ani pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za zakázky pro firmu JAPOS STAV bez soutěže, když jednatel dané společnosti zároveň soukromě rekonstruoval Romanovu rezidenci.
FLOW:Cena lítačky je neudržitelná, zvedneme ji, říká kandidát ODS na primátora Portlík. Chce i dynamické parkovné.
Šéf společnosti v reakci pro e15 vyzdvihl ekonomické úspěchy Pražských služeb. Otázky týkající se své budoucnosti v čele podniku však nechal bez odpovědi. „Společnost dlouhodobě generuje pro hlavní město zisk ve výši stovek milionů korun ročně, což představuje až desetinásobný nárůst hospodářského výsledku oproti stavu před nástupem současného vedení. Tento zisk navíc nepochází pouze ze zakázek od města. Je přímým výsledkem manažerských rozhodnutí a komerčních aktivit na volném trhu, například díky včasné investici do stavby kogenerační jednotky, která umožňuje efektivní prodej tepelné a elektrické energie vyprodukované z odpadu,“ uvedl Roman.
Zvýšený mediální zájem o fungování Prahy a pražských společností před komunálními volbami považuje za běžný jev. „Komentování politické soutěže a vstupování do ní Pražským službám nepřísluší a nepřísluší to ani mně z pozice generálního ředitele,“ dodal.
Mela kolem generála
Ostré výhrady vůči Romanovi formuluje především kandidát na primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). „Patrik Roman poškozuje dobré jméno Prahy i Pražských služeb a znevažuje tím práci všech jejich zaměstnanců. Moji důvěru nemá,“ řekl pro e15 s tím, že antimonopolní úřad konstatoval závažné porušení zákona při zadávání zakázek bez soutěže firmě, jejíž jednatel zároveň soukromě rekonstruoval Romanovy nemovitosti.
„Městská firma hospodaří s penězi Pražanů a pan ředitel musí být schopen obstát při plné transparentnosti. Patrik Roman opakovaně ukazuje, že to není jeho případ, proto by měl z pozice odejít. Odpovědnost za to nese vedení města, které ho ve funkci drží,“ dodal Scheinherr.
FLOW: Druhé auto v rodině podraží, na prázdné domy uvalíme vyšší daň, plánuje pirátská kandidátka na primátorku Nislerová.
Podobně se vyjadřuje i lídryně Pirátů Tereza Nislerová, která považuje situaci v podniku za „kritickou“ a opírá se do zástupců ODS, STAN a TOP 09 v dozorčí radě. „Na popud Pirátů proběhla čtyři hlasování o odvolání ředitele Romana. Pro jeho odvolání vždy hlasovali pouze zástupci Pirátů v dozorčí radě,“ uvedla Nislerová.
Výběrové řízení na ředitele
Smířlivější tón však zaznívá od koaličních partnerů. První místopředseda ODS a lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík dává najevo, že výměnu managementu těsně před volbami nepovažuje za prioritu. „Přiznám se, že Patrika Romana příliš neřeším. Myslím si, že nové nastavení se bude řešit až po volbách a v tuto chvíli nemá již velký smysl dělat rozhodnutí, která by měla učinit politická reprezentace, která vzejde z říjnových komunálních voleb,“ reagoval pro e15.
Podobně střízlivě přistupuje k situaci i volební lídr Starostů Petr Hlaváček. Ačkoli přiznává, že pochybnosti kolem zakázek je nutné prošetřit a stávající vedení plně nenaplňuje potenciál firmy, nabádá před říjnovým hlasováním ke zklidnění. „Zdráhám se unáhlených rozhodnutí motivovaných předvolební atmosférou, která mohou vést k destabilizaci firmy. Jsem připraven situaci řešit okamžitě po volbách a jako vhodné řešení vidím otevřené výběrové řízení na ředitele,“ uzavřel Hlaváček.