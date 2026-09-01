Rekordní schodek chce vláda řešit i pomocí zdanění nemovitostí. Zaměří se na investiční byty
- Vláda Andreje Babiše představila druhý nejhorší schodek v historii republiky.
- Do budoucna ho chce ministryně financí Alena Schillerová řešit i skrze zvyšování některých daní.
- Dotknout by se to mohlo i investičních bytů.
Česko má dlouhodobě jedny z nejnižších daní z nemovitostí. Léta na to poukazuje Mezinárodní měnový fond, letos se ke kritice přidala i Evropská komise. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na samotné zatížení nemovitostí sahat nechce, možností k zavedeni by ale podle ní mohlo být zdanění investičních bytů.
„Je spousta lidí, kteří mají hned několik nemovitostí, jsou tací, kteří vlastní třeba i tři stovky bytů. Pokud nás tlačí Evropská komise i Mezinárodní měnový fond, měli bychom se nad tím zamyslet. Nyní analyzujeme a hledáme různé formy, jak by toto zdanění mohlo vypadat,“ uvedla Schillerová v České televizi s tím, že koaliční radě v budoucnu předloží návrhy.
Ministryně financí odmítla plošné zvýšení daně z nemovitosti kvůli vysokému podílu osobního vlastnictví v Česku. Byt zde má přes sedmdesát procent lidí, což ho řadí na nejvyšší příčky v Evropě. Vysoký podíl bytů ve vlastnictví obyvatel je také na Slovensku, v Maďarsku, či Chorvatsku. Zdaleka nejvíc lidí, kteří mají svůj byt, je v Rumunsku, kde jsou v nájmu zhruba jen čtyři procenta obyvatel. Naproti tomu směrem na západ se podíl osobního vlastnictví snižuje. „Jsem proti tomu, aby se daň zvedla plošně,“ dodala Schillerová.
Každý desátý byt
Investičních bytů je v Česku podle dat společnosti Dataligence z roku 2023 přes 220 tisíc, což je asi desetina všech bytů. Největší podíl takového bydlení je v Praze a ve Středočeském kraji. Podle analýzy jsou investiční nemovitosti ty, které pronajímá soukromý vlastník. Těch je v Česku 71 tisíc.
Jde spíš o kvalifikovaný odhad, investiční byt totiž nemá v Česku žádnou oficiální definici. Jak o nich přemýšlet naznačila ale Česká národní banka, která letos v dubnu zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Podle ČNB je investičním bytem třetí a další nemovitost.
Debata o daních se zvedla v souvislosti s představením návrhu státního rozpočtu toto pondělí. Ten má schodek ve výši 389 miliard, což je druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Snižovat ho prý vláda začne až od příštího roku. S tím souvisí i chystané zvyšování daní. Podle Schillerové je připravené zvýšení daně u kratomu, a to z 12 na 21 procent, debata se povede o hazardu, kdy se vláda bude chtít zaměřit zejména na online, a stejně tak je na stole zvýšení daně u zahřívaného tabáku. Naopak na daň z příjmu vláda sahat nechce.