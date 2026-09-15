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Aktualizováno: Kandidáti na primátora Prahy 2026: Přehled lídrů a jejich plány pro dopravu, bydlení a investice

Volby na magistrát hl. města Praha 2026

Volby na magistrát hl. města Praha 2026 Zdroj: Grafika e15

Martin Pfrogner
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  • Nadcházející podzimní komunální volby v Praze rozhodnou o novém vedení magistrátu i náhradě za primátora Bohuslava Svobodu.
  • Přinášíme přehled lídrů nejvýznamnějších stran a hnutí, kteří se ucházejí o křeslo pražského primátora.
  • U jednotlivých kandidátů se zaměřujeme na jejich konkrétní priority v klíčových oblastech investic, dopravy a městského bydlení.

Kdo bude příštím primátorem Prahy? Podzimní volby do obecního zastupitelstva 9. a 10. října rozhodnou, kdo usedne na další čtyři roky v radě hlavního města Prahy, a hlavně kdo nahradí současného pražského primátora Bohuslava Svobodu.

Průzkumy volebních preferencí posledních dnů se rozcházejí ve výsledcích, kolik procent by které straně připadlo, a dokonce i v nejsilnější straně.

Podle průzkumu agentury Ipsos, který vznikl pro koalici Spolu, by volby do pražského zastupitelstva ovládlo právě uskupení Spolu pro Prahu se ziskem 23,4 procenta hlasů.

Ipsos: Volební preference – magistrát Praha 2026Ipsos: Volební preference – magistrát Praha 2026 | Zdroj: iDnes

Podle dat volebního průzkumu agentury Median by komunální volby v Praze vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,3 procenta hlasů.

Median: Volební preference – magistrát Praha 2026Median: Volební preference – magistrát Praha 2026 | Zdroj: PrahaIn

Kdo usedne do čela Prahy?

Přinášíme vám přehledně seznam těch, kteří by se podle posledního volebního modelu dostali přes pětiprocentní hranici, a těch, jejichž strany jsou zastoupené v parlamentu. U každého z nich jsme se zaměřili na jejich plány v oblasti investic, dopravy a bydlení.

Jan HušbauerJan Hušbauer | Zdroj: ČTK / Šimánek Vít

Kandidát na primátora za ANO: Jan Hušbauer

  • Věk: 38 let
  • Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, místostarosta Prahy 4, manažer
  • Volební heslo: Praha bude zase makat

Jan Hušbauer převzal roli pražského lídra ANO teprve v srpnu 2026 po odstoupení Ondřeje Prokopa. Podnikatel a manažer, mimo jiné člen dozorčí rady Technologie hl. m. Prahy.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Rychlé uvolnění peněz na okruh a metro D
  • Doprava: Reformy parkovacích zón bez plošného zdražování a výstavba nových parkovacích domů
  • BydleníVýstavba nových obecních bytů

Petr HlaváčekPetr Hlaváček | Zdroj: e15 Dominik Kučera

Kandidát na primátora za STAN: Petr Hlaváček

  • Věk: 65 let
  • Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje, architekt, pedagog

Petr Hlaváček je bývalým ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V Praze si mimo jiné klade za cíl začít výstavbu Vltavské filharmonie. Působí jako pedagog na své alma mater, na Fakultě architektury ČVUT.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Vysokorychlostní vlakové koridory z periferií do města
  • Doprava: Zdražení parkování a každoroční redukce parkovacích míst o jedno procento
  • Bydlení: Výstavba městských bytů prostřednictvím Pražské developerské společnosti

Tomáš PortlíkTomáš Portlík | Zdroj: Anna Vacková, E15

Kandidát na primátora za Spolu: Tomáš Portlík

  • Věk: 48 let
  • Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, starosta Prahy 9, podnikatel
  • Volební heslo: Dám Praze tempo

Tomáš Portlík převzal letos v lednu po Zbyňku Stanjurovi pozici 1. místopředsedy ODS. Vloni ho průzkum agentury Phoenix Research označil za nejoblíbenějšího pražského starostu městské části. Vadí mu pomalá realizace veřejných zakázek.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Dostavba okruhu a metra D
  • Doprava: Výstavba parkovišť podél železnic, zdražení parkování v centru, zdražení MHD
  • BydleníUrychlení výstavby městských bytů

Adam ScheinherrAdam Scheinherr | Zdroj: Jiří Koťátko

Kandidát na primátora za Prahu sobě: Adam Scheinherr

  • Věk: 39 let
  • Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, předseda Prahy sobě
  • Volební heslo: Pro Prahu první poslední, Scheinherr like a diamond

Adam Scheinherr je vystudovaný fyzik a strojní inženýr, který byl v minulém volebním období v roli náměstka primátora pro oblast dopravy. Podílel se na vrácení tramvají na Václavské náměstí. Profiluje se jako efektivní kandidát s „tahem na bránu“.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Metro, byty, výstavba škol
  • Doprava: Nové tramvajové linky, metro D a okružní metro O
  • BydleníStavba a nákupy bytů do bytového fondu, regulace krátkodobých pronájmů

Tereza NislerováTereza Nislerová | Zdroj: Profimedia.cz

Kandidátka na primátorku za Piráty: Tereza Nislerová

  • Věk: 42 let
  • Aktuální pozice: Zastupitelka MČ Praha 4, manažerka Orlen Unipetrolu

Před nastoupením do petrochemické společnosti pracovala Tereza Nislerová v Evropské komisi na pozici referentky pro veřejnou podporu. Zaměřením ekonomka vystudovala mezinárodní management a diplomacii na VŠE.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Posílení vlakové dopravy
  • Doprava: Zdražení parkování, výstavba parkovacích domů na periferiích
  • BydleníUrychlení výstavby městských bytů, regulace krátkodobých pronájmů, zvýšení daně z nemovitosti prázdných bytů

Milan UrbanMilan Urban | Zdroj: Praha 2050

Kandidát na primátora za SPD, Trikoloru, PRO, Přísahu a nezávislé: Milan Urban

  • Věk: 66 let
  • Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, architekt

Milan Urban, architekt a politik, potřetí zvolený zastupitel hlavního města, byl mimo jiné předsedou dozorčí rady v Pražské plynárenské. Je zastáncem myšlenky, že nové byty by nemělo stavět město, ale developeři, kteří by část z nich předávali městu namísto příspěvku na infrastrukturu.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Městská infrastruktura a doprava
  • Doprava: Výstavba podzemních parkovišť a silničních radiál
  • BydleníZrušení projektu Housing first a nahrazení jiným řešením, regulace krátkodobého ubytování

Klára SovováKlára Sovová | Zdroj: ČTK / Deml Ondřej

Kandidátka na primátorku za Motoristy: Klára Sovová

  • Věk: 60 let
  • Aktuální pozice: Provozovatelka Luční a Labské boudy, dobrovolná hasička 

Podnikatelka a právnička Klára Sovová vidí příležitost pro spolupráci města s ministerstvy kultury a životního prostředí, která řídí Motoristé. Chtěla by v Praze rozhýbat dopravu a „vrátit tak lidem ukradený čas“.

Hlavní priority pro Prahu:

  • Investice: Silniční doprava, výstavba bytů
  • Doprava: Dostavba vnitřního okruhu, rušení některých cyklopruhů
  • Bydlení: Urychlená výstavba městských bytů

Další kandidáti na primátora Prahy 2026

V pražských komunálních volbách se bude o křesla ucházet celkem 24 politických subjektů. Zbývající uchazeče uvádí tabulka níže.

Kandidující subjekt / stranaLídr kandidátky
Jsme Praha (Jsme Team a Volt Česko)Jana Komrsková
SEN pro Prahu s Václavem LáskouVáclav Láska
Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD, KSČ)Petr Vlček
SvobodníBedřich Laube
Patrioti pro PrahuJiří Vítek
Rezidenti – Rebelové pro změnu PrahyMartin Motl
GEN s podporou veřejnostiRoman Mejstřík
LevicePavel Čižinský
Naše Praha SNK EDJiří Benýšek
Libertariánská strana VoluntiaTadeáš Janků
DSZ – Za práva zvířat a NKHana Janišová
Lepší život pro lidiPavel Opl
Velký křížek pro Lítačku za kačku – Sousedé pro PrahuHugo Štolba
Česká strana asociálůLia Nova
Ano lepší Česko s mimozemšťanyJiří Dubský
Volte Pravý Blok www.cibulka.netPetr Cibulka
Urza.cz: Nechceme vaše hlasyMartin Urza

Video: Druhé auto za trojnásobek, maximální daň na prázdné domy. Pirátská kandidátka na primátorku ukázala plán pro Prahu. Sledujte rozhovor v pořadu FLOW.

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FLOW: Druhé auto v rodině podraží, na prázdné domy uvalíme vyšší daň, plánuje pirátská kandidátka na primátorku Nislerová • e15

Komunální volby 2026

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Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

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