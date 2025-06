Deset milionů za Linkin Park. Promotéři kapelu bookli, aniž znali nového zpěváka, říká spoluzakladatel Thomes

Rozhovor vyšel před začátkem festivalu Rock for People.

Třicet let hudby a letošní rozpočet atakující hranici tří set milionů korun. Festival Rock for People slaví kulatiny expanzí na 50 tisíc návštěvníků a jmény, o která se podle ředitele a spoluzakladatele Michaela Thomese „hodně soutěžilo“. Největším lákadlem jsou Linkin Park – a také nejdražším headlinerem v historii akce.

Deset milionů za Linkin Park

Získat ikonickou kapelu na výroční ročník nebylo laciné – a ani jisté. „Byl to možná i trošku nečekaný návrat. My jsme mezitím byli ti šťastní, které si kapela vybrala,“ popisuje Thomes. Honorář je rekordní: „Pohybujeme se v deseti milionech korun.“ Vyjednávání probíhalo, aniž by promotéři znali jméno nového zpěváka.

Pandemie proměnila festivalový trh k nepoznání. „Měli jsme kapely před deseti lety a znova po covidu a ty ceny jsou třeba až trojnásobné,“ konstatuje šéf Rock for People. Vyšší mzdy, dražší pohonné hmoty i menší počet globálních headlinerů zvýšily napětí v nabídkách. Kdo podstřelí, odpověď nedostane, kdo přestřelí, zaplatí zbytečně – a agent „bouchne šampaňské“.

Rekordní poptávka, rekordní kapacita

Výsledek v poptávce fanoušků? „Je mimořádná,“ hodnotí Thomes zájem fanoušků. Areál se proto rozšiřuje: „Museli jsme vlastně zvedat i kapacitu areálu,“ říká a zmiňuje přesun hlavního pódia o 150 metrů, větší kempy i parkoviště.

Téměř třísetmilionový rozpočet se podle Thomese dělí do několika balíků. „Přibližně polovina nebo víc z nákladu padne na ten program,“ vyjmenovává. Další peníze spolkne produkce – pódia, stany či zvuk – a marketing. Proti tomu stojí tři zdroje příjmů: vstupné, partneři a spotřeba na místě.

V rozhovoru se dozvíte

Kolik stojí získat Linkin Park a jak probíhá obchodní hra o „nejžhavější zboží“ festivalové sezony.

Proč se tolik zvedly ceny kapel oproti době před pandemií.

Jak se Rock for People zvětšuje na 50 000 lidí.

Z čeho se skládá téměř 300milionový rozpočet.

Jakým způsobem se festival snaží být udržitelný.

Co podle Thomese ohrožuje menší domácí akce a proč jsou akce zdarma pro promotéry problém.

