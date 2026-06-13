Jedna z nejbohatších zemí světa zvažuje omezení migrace. Firmy bijí na poplach
- Švýcaři budou v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na deseti milionech.
- Zastánci varují před přelidněním, drahým bydlením a přetíženou infrastrukturou.
- Firmy a ekonomové upozorňují, že omezení migrace může poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
Švýcarsko čeká v neděli jedno z nejsledovanějších hlasování posledních let. Občané budou v celostátním referendu rozhodovat o tom, zda má země zabránit růstu populace nad hranici deseti milionů obyvatel. Návrh podporovaný nejsilnější politickou stranou v zemi otevřel debatu o migraci, dostupnosti bydlení i kapacitách infrastruktury. Současně však vyvolal obavy z ekonomických dopadů a možného narušení vztahů s Evropskou unií.
Švýcarsko se řadí mezi evropské země s nejvyšším podílem obyvatel narozených v zahraničí. V současnosti žije v alpské konfederaci přibližně 9,1 milionu lidí, přičemž více než čtvrtina z nich nemá švýcarské občanství. Od začátku století se počet obyvatel zvýšil téměř o dva miliony.
Právě tento vývoj považuje pravicově konzervativní Švýcarská lidová strana (SVP) za důkaz, že dosavadní migrační politika dosáhla svých limitů. Strana, která referendum iniciovala, tvrdí, že země není schopna dlouhodobě absorbovat další výrazný populační růst bez negativních dopadů na kvalitu života.
Podle návrhu by vláda musela začít jednat ve chvíli, kdy počet obyvatel dosáhne 9,5 milionu. K dispozici by měla mít řadu nástrojů od zpřísnění pravidel pro pobytová oprávnění až po omezení slučování rodin nebo změny v azylové politice. Konečným cílem by bylo zabránit překročení hranice deseti milionů obyvatel.
Ve hře nejsou jen počty obyvatel
Hlasování však ve skutečnosti není pouze o migraci. Významnou roli hrají také vztahy mezi Švýcarskem a Evropskou unií.
Pokud by se ukázalo, že jiná opatření nestačí, iniciativa počítá i s možností vypovědět mezinárodní dohody podporující přistěhovalectví. To by se mohlo dotknout i dohody o volném pohybu osob mezi Švýcarskem a EU.
Takový krok by mohl mít mnohem širší důsledky než jen omezení migrace. Dohoda totiž tvoří součást komplexního systému smluv, které upravují hospodářské vztahy mezi oběma stranami a usnadňují švýcarským firmám přístup na evropský trh.
Není proto překvapením, že proti návrhu vystoupila nejen vláda a většina parlamentu, ale také podnikatelské svazy.
Podniky varují před nedostatkem pracovní síly
Řada firem upozorňuje, že bez zahraničních zaměstnanců by měla problémy udržet současný provoz. Týká se to zejména firem v oborech, jako jsou zdravotnictví, cestovní ruch, finanční služby, farmaceutický průmysl nebo technologické obory.
Podnikatelé připomínají, že domácí pracovní trh nedokáže dlouhodobě pokrýt poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích. Omezení přístupu zahraničních pracovníků by proto mohlo zhoršit nedostatek pracovních sil a oslabit konkurenceschopnost země. Navíc Švýcarsko podobně jako další evropské státy stárne. V příštích desetiletích bude přibývat seniorů a ubývat lidí v produktivním věku.
Dva pohledy na budoucnost Švýcarska
Zastánci referenda však tvrdí, že ekonomické argumenty přehlížejí problémy, které rychlý růst populace přináší běžným obyvatelům. Poukazují na rostoucí ceny nemovitostí, nedostatek bytů nebo stále vytíženější dopravní infrastrukturu.
Podle nich by země měla migraci více regulovat a zaměřit se především na získávání pracovníků s kvalifikací, kterou domácí ekonomika skutečně potřebuje.
Odpůrci naopak namítají, že prosperita Švýcarska byla po desetiletí založena právě na otevřenosti vůči talentům ze zahraničí. Připomínají také, že řada úspěšných švýcarských podniků vznikla díky podnikatelům s cizími kořeny.
Průzkumy zatím naznačují velmi těsný souboj. Mírnou převahu si v posledních týdnech drží odpůrci návrhu, rozdíl mezi oběma tábory je však pouze několik procentních bodů. O výsledku tak mohou rozhodnout nerozhodnutí voliči, kterých zůstává nezanedbatelný počet.