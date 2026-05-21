Investujeme nejraději do lidí. Fond J&T Arch II hledá další miliardáře s tahem na zahraničí, říká Tomis z J&T
- První fond J&T Arch kvůli obrovskému zájmu rychle narazil na své přirozené limity.
- Proto vznikl jeho nástupce J&T Arch II, který investorům přinese mnohem větší flexibilitu a kvartální likviditu.
- Zakladatelské rodiny u „dvojky“ opouštějí pravidlo padesátiprocentního vlastního podílu, což otevírá prostor pro přísun nového kapitálu i brzký vstup na burzu.
Největší investiční fond v česko-slovenském prostoru J&T Arch už má svého následovníka. Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II naváže na investiční strategii založenou na partnerstvích s nejvýznamnějšími investory a podnikateli. Upisovací období, které pro investory znamená první možnost fond nakoupit, potrvá do 1. července. Start fondu veřejně oznámil spoluzakladatel finanční a investiční skupiny J&T Patrik Tkáč na konferenci e15 SHIFTS 2026 na konci dubna.
Právě na této konferenci vznikl ve speciální sérii pořadu FLOW i tento rozhovor s Adamem Tomisem, členem představenstva J&T investiční společnosti, který má na starosti fondy J&T Arch I a II.
Za rok vstup na burzu
„Nový fond reaguje na přirozené limity svého předchůdce. Ve dvojce bych rád viděl další velká jména českého byznysu, se kterými budeme schopni participovat na jejich projektech. Rádi bychom investovali do projektů, které jsou velké, mají ambici podnikat v zahraničí, ale jsou řízené z České republiky,“ vysvětluje ve FLOW Tomis s tím, že do prvního fondu přitekl obrovský objem kapitálu, čímž se J&T rychle přiblížila k hranici, kterou už nebylo možné udržet.
Skupina a rodiny zakladatelů si totiž u prvního fondu předsevzaly držet zhruba poloviční podíl, což celkovou velikost fondu logicky zastropovalo. „U nově vznikajícího fondu už J&T tuto ambici opouští, což otevírá prostor pro mnohem větší flexibilitu a přísun nového kapitálu. Nicméně máme ambici zůstat největším individuálním investorem ve fondu,“ dodává ve FLOW Tomis. Podle něj má skupina už nyní v hledáčku miliardáře s tahem na zahraničí.
Díky dlouhodobým byznysovým partnerstvím J&T s českými a slovenskými lídry dokáže fond nabídnout přístup k privátním investicím, které jsou pro individuální investory jinak nedostupné.
Kvartální přeceňování a další „pružné“ nástroje
Fond také znovu přináší pro oblast private equity netypickou flexibilitu. Investoři mohou počítat s pravidelným čtvrtletním oceňováním a možností zpětného odkupu akcií. V prvním čtvrtletí příštího roku plánuje J&T Arch II vstup na pražskou burzu, čímž se jeho likvidita dále zvýší. Konkrétní investice bude J&T Arch II opět postupně oznamovat až při jejich realizaci.
Jaké investiční sektory jsou nyní atraktivní? A co je podle Tomise v odkazu na hlavní téma letošní konference SHIFTS – eternal – tedy trvalá hodnota v životě i ve světě investic? Podívejte se na celý rozhovor pro pořad FLOW, kde jsme probrali i tato témata.
Video vzniklo ve spolupráci s J&T Investiční společností.